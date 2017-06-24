İstanbul'dan kaçış trafiği Kocaeli'ye dayandı

Özellikle Ankara istikametinde her iki yolun çift şeride düştüğü Tavşancıl, Hereke, Kirazlıyalı, Kuruçeşme, Gültepe ve Köseköy mevkilerinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor. D-130 ile D-605 karayollarında ise normal akışında devam ediyor.

Karayolları ve trafik ekipleri ulaşımda aksaklık yaşanmaması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ayrıca, Güney Marmara ile Ege ve Akdeniz bölgelerindeki kentlere gitmek isteyen vatandaşlar, Gebze ilçesindeki Eskihisar Feribot İskelesi'nde yoğunluğa neden oldu.

FERİBOT SEFERLERİ KESİNTİSİZ

Feribot işletmeleri sefer sayısını artırırken, Yalova'daki Topçular İskelesi'ne geçmeye çalışan araçların oluşturduğu kuyruk 2 kilometreyi aştı.

Eskihisar Feribot iskelesi Terminal Sorumlusu Serkan Avcı, "İftar saati sonrasında vatandaşların yola çıkmasıyla, İstanbul'daki trafiğin buraya akmaya başlamasıyla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda 17 gemi ile çalışmaktayız.

Bayram öncesinde gidiş dönüş 70 TL olan bir kampanyamız vardı. Bu kampanya bayram boyunca da devam edecek. Bu kampanyadan dolayı rağbet gösteren yolcularımız da var. Ayrıca temassız kart kampanyamız da var. Tek geçiş ücreti normalde 45 TL iken temassız kart ile 35 TL'ye yapılmakta. Yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Günde ortalama 10 bin aracın geçiş yapacağını tahmin ediyoruz. Bu sayı daha da artabilir" dedi.

Feribotu tercih edenler Osmangazi Köprüsü'nün çok pahalı olduğunu belirttirken, yollardaki trafik yoğunluğundan yakındı.