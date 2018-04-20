İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

Başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver'in yer aldığı İstanbullu Gelin'de, bu hafta Can karakterine hayat veren Murat Aygen, ekibe veda edecek.

KARI KOCA AYRILIYOR

Ayrıca Boran ailesinde de 2 kayıp yaşanacak. Dizide Özcan Deniz’in küçük kardeşi Murat Boran’a hayat veren Berkay Hardal, önümüzdeki hafta ekipten ayrılacak. Hardal’ın birkaç ay önce yapım şirketine menajeri aracılığıyla ayrılmak istediğini söylediği ve gerginlik yaşandığı ortaya çıktı. Sözleşmesi devam ettiği için yapımcıya ihtarname gönderen oyuncunun şu günlerde son sahneleri çekiliyor.

Öte yandan Berkay Hardal’ın gerçek hayatta da sevgilisi olan Hira Koyuncuoğlu da aynı tarihte “İstanbullu Gelin”e veda edecek. Evin hizmetçisi Bade rolüne hayat veren Koyuncuoğlu, son bölümlerde Murat Boran’la gizlice evlenerek ailede büyük bir şokun yaşanmasına neden olmuştu. İki sevgilinin karı kocayı canlandırdıkları dizideki 2 sezon süren maceraları, sürpriz bir şekilde son bulacak.