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İstanbullular 3,5 yıl trafikte bekliyor

2017 yılında İstanbullu sürücüler ve yolcular seyahatleri süresince harcadıkları zamanın yaklaşık yüzde 55’ini trafik yoğunluğunda kaybediyor.

İHA | 25.04.2018 - 09:54..
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İstanbulluların şehir içi yolculuklarında harcadıklarını zaman dilimi incelendi. Ajans Press’in İstanbul’un Oto Ritmi 2017 başlıklı raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, İstanbulluların hayatlarının ortalama 3,5 yılını şehir trafiğinde geçirdiği belirlendi.

2017 yılında ise İstanbullu sürücülerin ve yolcuların seyahatleri süresince harcadıkları zamanın yaklaşık yüzde 55’ini trafik yoğunluğunda kaybederken, açık trafikte 20 dakikada gidilecek mesafenin yaklaşık 45 dakikada gidilebildiği görüldü.

İstanbullular 3,5 yıl trafikte bekliyor

SABAH SAATLERİNDE 10 DAKİKALIK YOL 30 DAKİKA SÜRDÜ

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, geçtiğimiz yıl trafik başlığı altında 204 bin 83 haber yansıması tespit edildi.

Medyaya yansıyan haberler içerisinde, trafik kazaları başı çekerken, İstanbul trafiğinin 18 bin 463 haberle konuşulduğu görüldü. Rapor, yarım milyondan fazla aracın 5 yıl boyunca kesintisiz takip edilmesi sonucu elde edilen koordinat ve hız verilerinin analiz edilerek oluşturuldu.

ZAMANIN YÜZDE 54'Ü TRAFİKTE HARCANIYOR

Böylelikle, 2017 yılında İstanbul arterlerinde hareket eden sürücülerin gün içerisinde ortalama 37 km/saat hızla hareket ederek, zamanlarının yüzde 54’ünü trafik yoğunluğundan dolayı kaybettikleri görüldü.

Aynı arterlerdeki sürücülerin ortalama hızları ise hafta içi sabah saatlerinde 26 km/saat olarak ölçülürken, yolda harcadıkları zamanın yüzde 67’sinin trafik yoğunluğundan kaynaklandığı belirlendi. Hafta içi akşam değerlerine bakıldığında da, ortalama 22 km/saat hız ile hareket eden sürücülerin, zamanlarının yüzde 71’ini trafik yoğunluğundan dolayı kaybettiği saptandı.

Elde edilen veriler neticesinde, İstanbul’da sabah saatlerinde 10 dakikalık yolun yaklaşık 30 dakika sürdüğü görüldü. Akşam saatlerinde ise bu dakikanın 35’e çıktığı saptandı. Böylelikle, arası 7,5 km olan Maslak-Mecidiyeköy yolunun 2017 yılı sabahlarında 25 dakika sürdüğü, ters yönde ise aynı rota üzerinde 23 dakikada geçildiği belirlendi. Eğer ki, trafik açık olsaydı bu mesafenin yalnızca 12 dakika süreceği saptandı.

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