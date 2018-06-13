İstanbullular İBB'nin Ramazan etkinliklerinde buluştu

Bu sene Ramazan İstanbul'da bir başka güzel yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği organizasyonlarla Ramazan'ın manevi iklimi sanatsal ve kültürel aktivitelerle zirveye taşındı. Her yaş grubuna hitap eden etkinlikler milyonlarca İstanbul'un öncelikli tercihi oldu.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tasavvufi eserler, irfani türküler, geleneksel gösteri sanatları, şiir dinletileri, tiyatro, Hacivat-Karagöz, meddah başta olmak üzere yüzlerce etkinlik gerçekleştirdi. Ramazan'da çocuklar da unutulmadı. Kendileri için hazırlanan özel oyun alanlarında şişme oyun karakterleri, animatör sunucularla hem oyun oynayıp hem de eğlenceli yarışmalara katıldılar.

Etkinlik alanlarında Bahçe Market, iletişim noktası, sağlık odası, ücretsiz kablosuz internet hizmeti verildi. Yenikapı ve Maltepe'de kurulan çarşıda geleneksel yemeklerden tatlılara, el sanatları ürünlerinden giyime, kitaptan hediyelik eşyaya kadar birçok ürün tezgahta yer aldı.

2 MİLYON VATANDAŞA İFTAR VERİLDİ

Maltepe Sahil, Yenikapı, Beşiktaş, Beylikdüzü, Mecidiyeköy ve Sultanahmet'te sabit çadırlar kuruldu. Bunların haricinde 14 ilçede açık hava iftarları verildi. İstanbul dışında farklı şehirlerde de iftar organizasyonu yapıldı.

Çeşitli vakıf, dernek ve okulların iftarlarına destek sağlandı. İftara yetişemeyenlerin de imdadına yetişen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler mobil büfeler aracılığıyla trafikte kalanlara iftariyelik dağıttı.

İftarların yanı sıra sahur programlarında da devam eden hizmetlerden yaklaşık 2 milyon vatandaş istifade etti. Ayrıca İBB tarafından inşa edilen Maltepe Sahil Camii ve Yenikapı Camii'nde vatandaşlar gerek vakit namazlarını gerekse de teravih namazlarını huzur içinde kıldı.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN GÖZDE ÇARŞISI

İBB tarafından Sultanahmet'te kurulan Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çarşısı ile İstanbullular adeta tarihte yolculuğa çıktı. Ramazan ayı boyunca hizmet veren çarşıda İstanbul'la özdeşleşen firmalara ait ürünlerin sunumları ve unutulmaya yüz tutmuş eski mesleklerin tanıtımı yapıldı.

Ziyaretçiler, ebru, çini, tezhip gibi geçmişi eskilere dayanan sanatların usta eller tarafından yapılmasına bizzat şahitlik etti. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği çarşı milyonlarca kişi tarafından ziyaret edildi.

KİTAP FUARI ZİYARETÇİ REKORU KIRDI

Ayasofya Meydanı'nda İBB'nin desteğiyle kurulan Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, kitapseverlerin akınına uğradı. 263 stantta 400 yayınevinin katıldığı fuarda 100 bin çeşit kitap yer aldı. Bu seneki fuar 1 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Geçen seneki organizasyonlara nazaran rekor düzeyde ilgi gördü.