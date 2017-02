İstanbullular yılda 175 saat trafiğin açılmasını bekliyor

Her yıl dünyanın çeşitli şehirlerinden trafik verilerini bir katalog şeklinde yayınlayan Avrupa menşeli bir navigasyon firması, 2017 verilerini açıkladı.

Rapora göre 2008 yılından itibaren dünyada trafik sıkışıklığı %23, 2016 yılında ise 2015’e göre %10 oranında arttı ama bu artış her yerde eşit değil. 2015 ve 2016 yılları arasında Kuzey Amerika’nın trafiği sadece %5 oranında artarken, Avrupa’nın %9, Asya ve Okyanusya’nın %12, Güney Amerika’nın %7, Afrika’nın ise %15 oranında artmış gözüküyor.

İSTANBUL 6. SIRADA

Şehirler bazında baktığımızda Meksika’nın başkenti Meksiko birinci sırada. Meksiko’da özellikle akşam saatlerinde trafik %101 oranında uzamakta. Bu da her yıl 227 saat daha fazla trafik anlamına geliyor. Meksiko’yu, Bangkok (61%), Cakarta (58%), Çongçing (52%), Bükreş (50%) ve %49 oranında daha fazla yolculuk süresi ile İstanbul takip ediyor. İstanbul’un trafik sıkışıklığı aslında 2015 senesine göre %1 oranında azalmış ama özellikle pazartesi sabah ve cuma akşam saatlerinde normal yolculuk süresi %96 oranında daha uzun sürebiliyor. Bu ise her gün 46 dakikalık, yılda ise; 175 saatlik bir sürenin trafik sıkışıklığında geçmesi demek. Yani İstanbul’daki sürücüler, her yılın bir haftasını trafiğin açılmasını bekleyerek geçiriyor.

EN YOĞUN TRAFİK OTOBANLARDA...

İstanbul’da trafik daha çok otobanlarda yoğunlaşırken, normal yollar yaklaşık %30 oranında daha az trafiğe sahip. Çobanbaşı-Edirnekapı, Avrupa Otoyolu ile FSM köprü yolunun kesiştiği alanlar, Hasdal ve Büyükdere Caddesi ile Anadolu Otoyolu trafiğin en yoğun olduğu noktalar.