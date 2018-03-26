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İstanbullulara en fazla ceza hız ihlalinden kesildi

Son üç yıl içinde İstanbul'da 7 milyon 121 bin 83 trafik ceza işlemi uygulanırken, sürücülere toplamda 1 milyar 295 milyon 386 bin 854 lira tutarında para cezası kesildi.

İHA | 26.03.2018 - 09:32..
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Medya takibi kurumu Ajans Press, İstanbul’un son üç yıllına ait trafik bilançosunu inceledi.

7 MİLYONDAN FAZLA CEZA İŞLEMİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden ve medya yansımalarından derlenilen bilgilere göre, İstanbul’da son üç yıl içinde kural ihlali yapan sürücülere 7 milyon 121 bin 83 ceza işlemi uygulandığı belirlendi.

İstanbullulara en fazla ceza hız ihlalinden kesildi

1 MİLYAR 295 MİLYON PARA CEZASI

Bu rakamlar karşılığında da toplamda, 1 milyar 295 milyon 386 bin 854 lira tutarında para cezası kesildiği tespit edildi.

EN ÇOK PARA CEZASI HIZ İHLALİ İÇİN KESİLDİ

En çok ceza kesilen trafik ihlalleri incelendiğinde, ilk sırada 1 milyon 689 bin 194 ile ’park yasağı’ görüldü. Park yasağını 1 milyon 207 bin 641 ile trafik levhalarına uymama takip ederken, üçüncü ihlal 1 milyon 85 bin 752 hız kurallarına uymayan sürücüye kesildi.

2015 ile 2017 yılları arasında en fazla para cezası verilen durumların ilk üçünde yine hız ihlali, park yasağı ve trafik işaretlerine uymama yer aldı. Böylelikle, 272 milyon 699 bin 917 lira hız ihlaline kesilirken, 153 milyon 701 bin 398 lira park yasağına, 108 milyon 998 bin 982 lira trafik işaretlerine uymayana verildi.

İstanbullulara en fazla ceza hız ihlalinden kesildi

En fazla para cezası kesilen diğer ihlaller ise 78 milyon 781 bin 506 lira ile kırmızı ışık ihlalinin, 46 milyon 494 bin 425 lira ile korsan taşımacılığın ve 41 milyon 17 bin 812 lira ile alkollü araç kullanmanın oldu.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, trafik cezalarıyla ilgili son üç yıl içerisinde medyaya yansıyan haberler artışa geçti.

2015 yılında 10 bin 761 olan haber sayısı, 2016’da 10 bin 888, geçtiğimiz yıl ise 15 bin 235 olarak belirlendi.

DENETİMLER KAZALARI AZALTTI

Medyaya yansıyan haber başlıklarında en çok cezai işlem ücretleri konuşulurken, uzman yorumlarına göre, yapılan denetimlerin trafik kazalarının azalmasında etkili olduğu belirtildi.

Denetimin olmadığı bölgelerde daha fazla kural ihlali yapıldığı ve daha fazla trafik kazasının meydana geldiği dikkat çeken başlıklar arasından yer edindi.

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