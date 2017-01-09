İstanbullulara kar uyarısı

Gece boyu devam eden yağışlar nedeniyle ara sokaklarda yeniden kar birikintileri görülüyor.

İstanbul'dan kar manzaraları

Kar yağışıyla birlikte sıcaklıklarda büyük düşüş yaşandı. İstanbul'da yağışların perşembe gününe kadar kar ve karla karışık yağmur halinde devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları ile İstanbul Deniz otobüsleri (İDO) seferlerinde iptaller yaşanıyor. İstanbul Boğazı İse çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

"ZORUNLU OLMADIKÇA ARAÇLA ÇIKMAYIN"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün yaptığı açıklamada İstanbul'daki kar yağışının devam edeceğini belirterek vatandaşlardan zorunlu olmadıkça araçlarını çıkartmamalarını, toplu taşımayı tercih etmelerini istedi.

"2009'DAN BU YANA EN YOĞUN YAĞIŞ"

İstanbul’da 6 Ocak Cuma 16.00 itibariyle birlikte ciddi bir kar yağışı altında kaldığını belirten Başkan Topbaş, “Gerekli uyarılar yapılmıştı. 2009’dan bu yana en yoğun kar yağışı olarak gözlemledik. Yer yer 120 cm bulan kar kalınlığı oluştu. Karla mücadele konusunda 7 bin civarında personelimiz Bin 340 aracımızı yoğun bir çalışma yapıldı 50 bin ton tuz döküldü. 370 ton solüsyon kullanıldı. İstanbul ülke özelliği taşıyan bir kent. 3,5 milyonun üzerinde araç olan yoğun bir trafiği olan bir şehir. İlçe belediyelerine de 40 bin ton kadar destek verdik” dedi.

Kış lastiği konusunda devamlı olarak uyarılarda bulunduklarını aktaran Topbaş, “Maalesef bu yağışta da kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkması trafiği ciddi şekilde etkiledi. Bunu hep beraber yaşadık. Ayrıca kent içerisinden geçen büyük araçlar Mahmutbey gişeler ağırlıklı olmak üzere her iki taraf tada yoğun trafiğe sebep verdiler. 205 civarında tırı İtfaiye ekiplerimiz ters yönden girerek bariyerleri keserek kurtarabildiler. Tedbirsiz olursak sadece kendimize değil diğer yurttaşlarımıza da sıkıntı veriyoruz. Kış lastiği sadece kar yağışı olduğu zaman değil sıcaklık artı 7 derecenin altına düştüğü, gizli buzlanma olduğu zamanlarda da kış lastiğine ihtiyaç var. Ayrıca sadece ticari araçlara zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulamasının tüm araçlara getirilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Tüm yurttaşlarımıza kış lastiğiniz yoksa trafiğe çıkmayın uyarısında bulunacağım” ifadelerini kullandı.