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İstanbulluların buzlu yollarda zor anları

Kentte gece yağan karla birlikte havanın da soğuması buzlanmaya neden olunca, hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı.

DHA | 01.03.2018 - 10:06..
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Şişli'de ara sokaklarda buz tutan yollar hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı. Özellikle ara sokaklar ve yokuş olan yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbulluların buzlu yollarda zor anları

İstanbulluların buzlu yollarda zor anları ViDEO

KAYAN ARAÇLAR KAZALARA NEDEN OLDU

Sabah işe gitmek için yola koyulan vatandaşlar buzlu yolda kaymamak için kaldırım kenarlarındaki korkulukları tutarak ilerlemeye çalıştı.

İstanbulluların buzlu yollarda zor anları

Bazı sürücüler özellikle yokuş aşağı inerken aracı güçlükle kontrol etti.  Bir otomobil ise kayarak park halindeki bir araca çarptı.  Yokuş aşağı inmeye çalışan sürücülere çevredeki bir vatandaş yardım etti. Bir süre sonra Şişli Belediyesi ekipleri buz tutan yollara tuz döktü.

İstanbulluların buzlu yollarda zor anları

Servis sürücüsü Cemal  Ünal, "Benimki okul servisi. İnsanlara yardımcı olmak için belediyenin tuzundan alıyorum. Gerekli olduğu zaman kullanıyorum." dedi.

İstanbulluların buzlu yollarda zor anları

İstanbulluların buzlu yollarda zor anları

İstanbulluların buzlu yollarda zor anları

İstanbulluların buzlu yollarda zor anları

İstanbulluların buzlu yollarda zor anları

İstanbulluların buzlu yollarda zor anları

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