İstanbul'da süper hücre hayatı felç etti

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağış ve 80 kilometre hızla esen fırtına 20 dakikada gibi kısa bir sürede şehirde hayatı durma noktasına getirdi.

FIRTINA FELAKETİ YAŞATTI

Fırtınayla birlikte küçük bir top büyüklüğünde yağan dolu ve yağış birleşince ağaçlar devrildi, binlerce araç zarar gördü, ev ve iş yerlerini su bastı, yangın çıktı ve onlarca kişi yaralandı.

ŞEHRİ KARA BULUTLAR KAPLADI

Meteorolojinin günlerdir beklediğini belirttiği yoğun yağış ve fırtına, dün Marmara bölgesinde etkili oldu. Şehirde gökyüzü ender rastlanan biçimde bulutlarla kaplandı. Havaalanı'nda uçuşlarda gecikmeler yaşandı, denizde vapurlar karaya oturdu ve feribotlar çarpıştı.

YİNE "SÜPER HÜCRE"

Uzmanlar dün yaşanan olayı, 18 Temmuz tarihinde yaşanan sağanak yağış olayı gibi "süper hücre" afeti olarak yorumladı. Meteorolojiye göre, yer ve gökyüzü arasındaki sıcaklık arasındaki büyük fark şiddetli fırtınaya sebep oldu.

BUGÜN DE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bu sabah saatlerinde de Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların bu gece (dün) ve yarın (bugün) sabah saatlerinde Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."



