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İstanbul'u Yürü&Keşfet

İstanbul’un tarihi yerlerini belirlenen rotalarla bilinçli gezmek, kültürel mirası hakkında bilgi sahibi olmak için artık Yürü&Keşfet uygulaması var.

Özel Haber | 25.02.2018 - 12:00..
  1. Haberler
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İstanbul'u Yürü&Keşfet
Aybüke SENGİR / [email protected]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu Yürü&Keşfet uygulaması, İstanbulluların ve turistlerin Tarihi Yardımada’yı bilinçli bir şekilde gezip keşfetmesini ve sahip olduğumuz kültürel mirasın daha yakından tanımasını amaçlayan bir sanal gerçeklik uygulaması.

İstanbul'u Yürü&Keşfet

Uygulamayı telefonunuza ücretsiz olarak indirdiğinizde, lokasyon odaklı ilerleme olanağı sunuyor. Mekanları, yanına gitmeden 360 derece görebilme imkanınız var. Ayrıca kullanıcılar, hazır gezi rotalarını ziyaret edip kendi gezi planlarını yapabilirken, sosyal medyada da deneyimlerini paylaşabiliyor.

İstanbul'u Yürü&Keşfet

Uygulamayı indirdikten sonra karşınıza, "Uygulamayı kullanırken konumunuza erişebilsin mi?" sorusu gelecek. Konumunuza göre yer gezebilmeniz için buna izin vermeniz gerekiyor.

İstanbul'u Yürü&Keşfet

İkinci adımda, sağlık ve adım sayılarınızı belirleyen iki seçenek çıkacak. Bunları mutlaka işaretleyin. Uygulamanın tüm katagorilerde sağlık verilerinize erişmesi, rotalarınızı tamamlamanız için adım sayılarınızı bilmesi gerek.

İstanbul'u Yürü&Keşfet

Sonraki adımda profilinizi sosyal medya hesabınızla bağlamak ya da maille üye olmanız gerekecek. Profiliniz kısmından tarihi ve kültürel noktalarınızı, rotalarınızı kaydedip favori mekanlarınıza, gezip gördüğünüz yerlere ulaşabilirsiniz.

İstanbul'u Yürü&Keşfet

Anasayfaya döndüğünüzde uygulamanın sizin için hazırlamış olduğı tarihi ve kültürel yerleri ve rotalarını göreceksiniz. Rotanızı seçtikten sonra, gideceğiniz yerin ne kadar favori ve yorum aldığını, hangi günler açık olduğunu, kaç adımla oraya varacağınızı görebilirsiniz. Haritayı açtığınızda sizin için numaralandırılmış ve seçilmiş rotaları göreceksiniz. Ayrıca gideceğiniz yerin görseller kısmından 360 derecelik panoramik görüntüsünü izleyip tarihçesini okuyabilirsiniz.

İstanbul'u Yürü&Keşfet

 

İstanbul'u Yürü&Keşfet

 

İstanbul'u Yürü&Keşfet

 

Uygulama, tarihi ve kültürel noktalar seçeneğiyle size etrafınızdaki en yakın gidebileceğiniz yerleri sunuyor. Haritaya gelip, kilometrenizi belirledikten sonra keşfinize çıkabilirsiniz. Yine rotalar kısmında olduğu gibi, gideceğiniz yerin 360 derecelik panoramik görüntüsünü izleyebiliyorsunuz, gideceğiniz yerin tarihçesini okuyup önceden bilgi edinebiliyorsunuz.

İstanbul'u Yürü&Keşfet

İstanbul'u Yürü&Keşfet

İstanbul'u Yürü&Keşfet

İNDİR - DENE

Yürü & Keşfet mobil uygulaması, AppStore ve GooglePlay’den yuru&kesfet yazarak ücretsiz indirilebiliyor.

Link AppStore; https://itunes.apple.com/tr/app/y%C3%BCr%C3%BC- ke%C5%9Ffet/id1343758647?l=tr&mt=8

GooglePlay; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yurukesfet.android

 

 

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