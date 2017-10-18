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İstanbul'un 13 ilçesinde su kesintisi

İSKİ, İstanbul'un 13 ilçesinde, bu geceden itibaren 8 saatlik su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

18.10.2017 - 09:59
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İstanbul'un 13 ilçesinde su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Dudullu Terfi Merkezi'nde, yeni deponun devreye alınması ve terfi merkezi mekanik aksamı montaj çalışmaları nedeniyle, bazı ilçelere bugün saat 23.00'dan yarın 07.00'a kadar su verilemeyecek.

SU KESİNTİSİNİN UYGULANACAĞI YERLER

- Üsküdar, Çekmeköy, Zeytinburnu ve Fatih'in tamamı.

- Ataşehir Yeni Çamlıca, Mevlana, Mimar Sinan, Yenişehir, Kayışdağı, İnönü, Ferhatpaşa ve  Atatürk Mahalleleri.

- Maltepe Fındıklı Mahallesi.

- Ümraniye Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, Kazımkarabekir, İnkılap, Elmalıkent, Saray, Tantavi, Atatürk, Yamanevler, Namık Kemal, İstiklal, Atakent, Armağanevler, Esenevler  ve  Site Mahalleleri.

- Kadıköy Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa,  Fikirtepe, Acıbadem ve Koşuyolu Mahalleleri.

- Beykoz Baklacı, Yavuz Selim, Çiftlik, Çengeldere, Fatih, Rüzgarlıbahçe, Kavacık, Çubuklu, Soğuksu, Gümüşsuyu, Çiğdem, Acarlar, Zerzevatçı, Elmalı, Örnek ve Yeni Mahalleleri.

- Sancaktepe Meclis, İnönü, Atatürk, Yenidoğan, Safa, Yunus Emre, Mevlana, Emek, Sarıgazi, Kemal Türkler ve Merve Mahalleleri

- Beyoğlu  Arapcami,  Emekyemez,  Bereketzade,  Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacı Mimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıç Ali Paşa, Cihangir, Pürtelaş Hasan Efendi, Ömer Avni ve  Gümüşsuyu Mahalleleri.

-Beşiktaş Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve  Bebek Mahalleleri.

-Sarıyer Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumeli Kavağı Mahalleleri.

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