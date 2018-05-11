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İstanbul'un 39 ilçesinde asayiş uygulaması

İstanbul'da Yeditepe Huzur adlı asayiş uygulamasına 2 bin 400 polis katıldı. 39 ilçede yapılan uygulamada Özel Harekat Polisleri de yer aldı.

İHA | 11.05.2018 - 22:34..
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İstanbul'da yapılan uygulamada emniyet görevlileri şüphelendikleri araçları ve şahısları durdurdu. Siviller GBT sorgulamasından geçiririlirken, uyuşturucu aramaları da yapıldı.

İstanbul'un 39 ilçesinde asayiş uygulaması

ARAÇLAR ARANDI

120 noktada 2 bin 400 polisin katılımıyla başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis katıldı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.

Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi.

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