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İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi

Avrupa yakasında 5 ilçenin bazı mahallelerinde, 05 Ocak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

02.01.2017 - 21:04
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İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi

FATİH

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Turgut Özal, Millet ve Oğuzhan caddeleri ile Akkoyunlu, Karakoyunlu, Karakeçili, Şakrak, İbrahim Müteferrika, Selim Sabit, Lütfüpaşa, Yirmisekiz Mehmet Çelebi sokakları ve civarına, 05 Ocak Perşembe günü 07.00-19.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

ESENYURT

Aynı gün Esenyurt'ta ise Atatürk Mahallesi Akarsu sokak ve civarında 08.00-19.00 saatleri arasında, Çatalca'da ise İnceğiz Mahallesi Arif Nihat Asya Caddesi, Açıkalın, Köroğlu, Yüksel, Birgül, Mağazacı sokakları ile Hisarbeyli Mahallesi Hisarbeyli Merkez Sokak, Karacaköy Caddesi, Şehit Mustafa Altınalan ve Karakaltal sokakları ve civarında 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa'da aynı gün, Muratpaşa Mahallesi Ata, Uluyol, Rami Kışla caddeleri ile Kar, Tel, Özden, 23. Blok, 21. Blok, 19. Blok, 17. Blok sokakları ve civarı 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

SARIYER

Sarıyer'de Uskumruköy Mahallesi Gümüşdere Caddesi ve civarında aynı gün 09.00-11.30 saatleri arasında Demirci Mahallesi, Sinemköy Site ile Plaj Yolu caddesi ve civarında 11.30-14.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

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