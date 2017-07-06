İstanbul'un bazı ilçelerinde konut fiyatları geriledi

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre, İstanbul'da son bir yılda Sarıyer, Başakşehir ve Beylikdüzü'nde konut fiyatları düşerken, 33 ilçede de enflasyon oranının altında, "sınırlı" artış oldu.

TUVİMER'in Yatırım Rehberi kapsamında yapılan "İstanbul'da Konut Değer Değişimi" araştırmasına göre, son bir yılda kentte konut fiyatlarındaki artış önceki yıllara göre geriledi.

Konut fiyatlarında Beykoz ve Beşiktaş'taki artış oranı enflasyonu geçerken, 3 ilçede ise düşüş yaşandı. Konut fiyatları son bir yılda Sarıyer'de yüzde 4,09, Başakşehir'de yüzde 1,75, Beylikdüzü'nde yüzde 1,10 düştü.

SINIRLI ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Konut fiyatları Avcılar'da değişim göstermezken, fiyatlarda, diğer 35 ilçenin 33'ünde enflasyon oranının altında, "sınırlı" artış kaydedildi. Şile'de artış yüzde 0,30'da kalırken, konut fiyatları Üsküdar'da yüzde 0,81, Arnavutköy'de yüzde 0,87, Çekmeköy'de yüzde 1,06, Kartal'da yüzde 1,09, Ümraniye'de de yüzde 1,31 arttı.

Son bir yılda en yüksek artış yüzde 14,79 ile Beykoz'da görülürken, Beykoz'u yüzde 13,01 ile Beşiktaş, yüzde 6,87 ile Adalar, yüzde 6,57 ile Sultanbeyli, yüzde 6,46 ile Büyükçekmece, yüzde 6,32 ile Gaziosmanpaşa, yüzde 5,68 ile Eyüp, yüzde 5,65 ile Kağıthane, yüzde 5,56 ile Sultangazi ve yüzde 4,94 ile Bakırköy izledi.

METREKARE FİYATLARI BEŞİKTAŞ'TA ARTTI

Araştırmaya göre, metrekare fiyatları Beşiktaş'ta 14 bin 481 liradan 16 bin 365 liraya çıkarken, Beykoz'da 8 bin 693 liradan 9 bin 979 liraya, Bakırköy'de 8 bin 636 liradan 9 bin 63 liraya, Kadıköy'de 8 bin 76 liradan 8 bin 241 liraya, Beyoğlu'nda 6 bin 342 liradan 6 bin 444 liraya, Adalar'da da 5 bin 851 liradan 6 bin 253 liraya yükseldi.

Satılık konutların ortalama metrekare değeri Sarıyer'de 9 bin 187 liradan 8 bin 811 liraya gerilerken, Başakşehir'de 3 bin 423 liradan 3 bin 363 liraya, Beylikdüzü'nde de 2 bin 275 liradan 2 bin 250 liraya düştü.

"KONUT DÖVİZ VE ENFLASYONA KARŞI GÜÇSÜZ KALDI"

TUVİMER Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Ömer Türkoğlu, araştırmaya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İstanbul'da konut fiyatlarındaki artış trendinin bazı ilçeler için duraklama, hatta geri dönüş ve form değiştirme sinyalleri verdiğini ancak fiyattaki gerilemenin 3 ilçeyle sınırlı olduğunu söyledi.

Türkoğlu, hain darbe girişimi, kredi notunun düşürülmesi ve referandum gibi süreçlerle Türkiye'nin yoğun bir dönemden geçtiğini hatırlatarak, "Aslında bu sıkıntılı süreçte gayrimenkul sektörünün konut ayağının ayakta kalmayı ve umut vadetmeyi başarabildiğini söyleyebiliriz." dedi.

Son bir yılda konut fiyatlarındaki "düşük" artışa işaret eden Türkoğlu, "Konutun, döviz ve enflasyona karşı güçsüz kaldığını hem bizim datalarımız hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dataları söylüyor. Konut fiyatlarında değer artış hızındaki yavaşlamanın, hatta dövize karşı ciddi anlamda düşük değer artışlarının İstanbul’da dahi dikkat çekici durumlara gelmiş olması, konut sektörünün konunun üzerine daha detaylı araştırmalar yapması gerekliliğini ortaya koymaktadır. İlçe ortalama konut metrekare değerlerinde gözlemlenen en yüksek artışlarda yeni lüks konut üretiminin değere etkisinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir."