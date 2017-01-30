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İstanbul'un bazı ilçelerinde konut ve arsa fiyatı yükseldi

Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt, Bağcılar gibi ilçelerde konut ve arsa metrekare fiyatlarında artış yaşandı.

30.01.2017 - 09:07
  1. Haberler
  2. Emlak

İstanbul’un en kalabalık ilçelerinde konut fiyatlarında hızlı artış gözleniyor. Yapılan araştırmalara göre Küçükçekmece’de son üç yılda satılık konutlarda metrekare fiyatları yüzde 27,4 artarken, kiralık konutlarda metrekare fiyatları ise yüzde 29,3 arttı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde konut ve arsa fiyatı yükseldi

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SATILIK METREKARE FİYATI 3 BİN LİRA OLDU

Küçükçekmece’de satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 3 bin 143 TL, kiralıkların ise ortalama metrekare fiyatı 14 TL oldu.

Bağcılar, Esenyurt, Ümraniye ve Pendik’te de metrekare fiyatlarında artış yaşanıyor. Bağcılar’da satılık konutlarda metrekare fiyatları yüzde 57.2, kiralıklarda ise yüzde 31.5 yükseldi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde konut ve arsa fiyatı yükseldi

FİYATLARDA ARTIŞ YAŞANDI

Ümraniye’de satılık konutlarda metrekare fiyatları yüzde 40.8, kiralık konutlarda metrekare fiyatları yüzde 37.3 arttı. Pendik İlçesi’nde ise aynı dönemde satılık konutlarda metrekare fiyatlarında yüzde 43, kiralıkta ise yüzde 26.4’lük artış yaşandı.

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