İstanbul'un bilinmeyen adaları

İstanbul’da yaşayıp da Bostancı- Kartal sahili arasında oturup adaları sayıp sormayanımız yoktur herhalde. Peki İstanbul’da kaç tane ada var?

ESKİDEN PRENSLER SÜRGÜN EDİLİRDİ

Adalar, İstanbulluların nefes alma yeri, ayrı bir dünyası konumunda. Adalar denildiğinde Anadolu yakasında, Bostancı’dan Kartal sahile paralel uzanan iki sıra şeklindeki Prens Adaları akla gelir. M.Ö. 569'da İmparator 2. Justinianus tarafından saray ve manastır yaptırılan adalar, aynı zamanda Bizans döneminde Prenslerin sürgün edildiği yer olması sebebiyle Prens Adaları olarak anılmaktaydı.

9 ADA VAR

Marmara Denizi’nin kuzeydoğusu’nda, Bostancı’dan Kartal’a uzanan bölgenin güney kıyıları karşısında bulunan 9 tane ada bulunuyor. İçlerinde en büyüğü Büyükada. İlçenin merkezi konumundaki Büyükada, 5.4 kilometre karelik bir alandan oluşuyor.

YERLEŞİM OLMAYANLAR DA VAR

İstanbul’un 39 ilçesinden biri olan Adalar'da yalnızca Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve Sedefadası’nda düzenli bir yerleşim var.

Sivriada, Yassıada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası'nda ise sürekli ve düzenli yerleşim bulunmuyor.

HAYIRSIZ ADA

Sivriada, piramide benzeyen sivri bir kayalıktan oluştuğu için Sivriada diye tanınıyor. Adada Bizans dönemine ait tescilli manastır, kilise ve sarnıç kalıntıları bulunuyor. 1911 yılında İstanbul’daki sokak köpeklerinin bu adaya bırakılması ve burada açlıktan susuzluktan birbirlerini parçalayarak ölmeleri, ada tarihinin önemli olayı olmuştur. Adadaki masum ve biçare köpeklerin havlamaları, İstanbul'dan duyulduğu söyleniyor. Bizans döneminde sürgün, Osmanlı döneminde ise köpeklerin terk edildiği yer olarak bilinen adaya Hayırsız Ada ismi verilmiştir.

Sivriada, son dönemde yeni plan ile turizm ve kültürel tesis alanı olmayı amaçlıyor. Planlara göre adaya otel ve kültürel alanlar yapılıp kamuya açılacak.

İSTANBUL’UN KAYIP ADASI VORDONOSİ

İstanbul’un kayıp adası olarak bilinen Vordonosi, Maltepe sahilinden 700 metre uzaklıkta bulunuyor. Tarihi ise yaklaşık 1200 yıl öncesine dayanıyor. Kayıp ada, 1010 yılında meydana gelen büyük İstanbul depreminde sular altında kalmıştır. Bölgede yaşayanlar dışında pek bilinmeyen Vordonisi, aslında iki adadan oluşuyor. Biri büyük, diğeri küçük Vordo olarak geçen adalar, İstanbul’un 10’uncu ve 11’inci adalarını oluşturuyor. Bizans tarihçisi Semavi Eyice tarafından 1936’da kayıtlara geçen Vordonosi’nin, hemen karşısındaki Küçükyalı’da Satyros Manastırı’nın (Küçükyalı Arkeoloji Müzesi) ikizi olduğu biliniyor. Savaş zamanı prenslerin kaçış tüneli olarak bu kanalı kullandıkları söyleniyor.

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI

Demokrasi ve Özgürlük Adası bilinen ve eski adıyla Yassıada, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak yazılan Başbakan Adnan Menderes’in ve iki bakanın idam kararının verildiği adadır. Türkiye'de darbe izlerinden birinin daha silinmesi için 54 yıl sonra adanın ismi değişti. Müzeye dönüştürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

TAVŞAN ADASI

Prens adaların bir üyesi olan Tavşan Adası diğer bilinen ismiyle Balıkçı Adası, ağaçsız, çıplak bir kara parçasıdır. Adada hem küçüklüğü hem de çoraklığı sebebiyle yerleşim yeri yoktur. Ada tavşanı çok olduğu için halk bu adaya Tavşan Adası ismini takmıştır.

KAŞIK ADASI

Marmara Denizi'nde Avşa Adası’nın hemen yakınında olan ve ters dönmüş kaşığa benzeyen Kaşık Adası, ismini görüntüsünden alıyor. Zamanında satıldığı için özel mülkiyet olması nedeniyle adaya ziyaret gerçekleştirilemiyor. Ancak kayık veya motorlar vasıtasıyla deniz alanını kullanabilirsiniz.

RAHMİ KOÇ’UN ADASI

Denize olan tutkusuyla bilinen ünlü iş adamı Rahmi Koç'un 1974'te Tuzla'da satın aldığı adanın önceki sahibi, Fransız bir kadındı. Asıl adı İncir Adası olan adanın, Koç ailesiyle özdeşlemesi sebebiyle halk arasında Koç Adası olarak biliniyor. Rahmi Koç, burada özel misafirlerini ağırlıyor onun dışında adaya uğramıyor. Koç Adası’nı Tuzla sahilden rahatça görebilirsiniz.