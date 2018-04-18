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İstanbul'un bir diğer değerli arazisi satışta

Bakırköy'deki Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi için ihale düzenlendi. İhalenin kazananı ilerleyen günlerde belirlenecek.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 13:00..
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İstanbul'un bir diğer değerli arazisi satışta

Emlak Konut GYO, İstanbul Bakırköy'de bulunan Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisini satışa sundu.

İstanbul'un bir diğer değerli arazisi satışta

İLK OTURUM DÜN GERÇEKLEŞTİ

Dün ihalenin ilk oturumu gerçekleşti. Florya arsasını 832 milyon liralık bedelle kazanan Öz Er-Ka İnşaat ile Mesa Mesken bu arsanın ihalesine de katıldı.

KAZANAN İKİNCİ OTURUMDA BELLİ OLACAK

Kazanan ikinci oturumda belli olacak. Arazi için muhammen bedel 1 milyar 356 milyon 600 bin lira + KDV olarak belirlendi.

İstanbul'un bir diğer değerli arazisi satışta

ETİLER POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ARSASI DA İHALE EDİLMİŞTİ

2014 yılında polis okullarının şehir merkezinden taşınmasına karar verilmişti. Bu nedenle ilk ihale Etiler Polis Meslek Yüksekokulu için gerçekleştirilmişti. İhalenin kazananı ise 1.4 milyar lira karşılığında KİPTAŞ olmuştu.

İhale ilanına göre arazinin 46 bin metrekaresi ticaret ve konut, 7 bin metrekaresi özel eğitim tesisi alanı, 15 bin metrekaresi park olacak. 68 bin metrekarelik arsaya 53 bin metrekare inşaat yapılacak. Yükseklik sınırı 3 ve 4 kat olacak.

İstanbul'un bir diğer değerli arazisi satışta

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