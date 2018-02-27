İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, düzenli depolama sahalarında, çöpün çürümesiyle açığa çıkan metan gazını borular ile toplayarak, gazın çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlıyor.

28 KAT SERA GAZI ETKİSİ

Yanıcı ve patlayıcı özelliğinin yanı sıra metan gazı, atmosferde karbondioksite oranla 28 kat daha fazla sera gazı etkisine de sahip.

ENERJİ ELDE EDİLİYOR

Aktarma istasyonlarından bertaraf edilmesine kadar olan atık yönetimi sürecini dikkatle yürüten İSTAÇ AŞ, Odayeri Düzenli Depolama Sahası’nda 47 MW ve Kömürcüoda Düzenli Depolama Sahası’nda 20 MW Kurulu güce sahip LFG tesislerinde enerji elde ediyor. Bu enerji üretimi, yaklaşık 1.2 milyon kişilik bir şehirde yaşayanların elektrik tüketimine eşdeğer.

ÜRETİLEN TOPLAM ELEKTRİK ENEJİSİ 2 MİLYON MWh

Enerji verimliliği kapsamında, İBB 2017 yılında; çöp gazından 389.144.849 KWh enerji üretti. Bugüne kadar 2 tesiste üretilen toplam elektrik enerjisi ise 2 milyon 179 bin 682 MWh.