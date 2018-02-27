taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.792
USD
3,7837
EURO
4,6665
ALTIN
162,20
PETR
67,2300

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

İstanbul'da atıklardan elde edilen enerji, ekonomiye katkı sağlıyor.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 09:05..
  1. Haberler
  2. Projeler
İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, düzenli depolama sahalarında, çöpün çürümesiyle açığa çıkan metan gazını borular ile toplayarak, gazın çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlıyor.

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

28 KAT SERA GAZI ETKİSİ

Yanıcı ve patlayıcı özelliğinin yanı sıra metan gazı, atmosferde karbondioksite oranla 28 kat daha fazla sera gazı etkisine de sahip.

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

ENERJİ ELDE EDİLİYOR

Aktarma istasyonlarından bertaraf edilmesine kadar olan atık yönetimi sürecini dikkatle yürüten İSTAÇ AŞ, Odayeri Düzenli Depolama Sahası’nda 47 MW ve Kömürcüoda Düzenli Depolama Sahası’nda 20 MW Kurulu güce sahip LFG tesislerinde enerji elde ediyor. Bu enerji üretimi, yaklaşık 1.2 milyon kişilik bir şehirde yaşayanların elektrik tüketimine eşdeğer.

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

ÜRETİLEN TOPLAM ELEKTRİK ENEJİSİ 2 MİLYON MWh

Enerji verimliliği kapsamında, İBB 2017 yılında; çöp gazından 389.144.849 KWh enerji üretti. Bugüne kadar 2 tesiste üretilen toplam elektrik enerjisi ise 2 milyon 179 bin 682 MWh.

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Rize-Artvin Havalimanı'na 9 milyon ton taş kullanıldı
2017 yılında temeli atılan Rize-Artvin Havalimanı’nda 6 ayda 9 milyon taş kullanılarak rekor kırıldı.
Tarih Uzun Çarşı’da restorasyon çalışmaları sürüyor
Kırşehir Belediyesi Uzun Çarşı Sokak ve Cephe Düzenlemesi çalışmalarıyla birlikte tarihi çarşıda 107 adet yapının cephe düzenlemesi yapılıyor.
Rize-Artvin Havalimanı'na 9 milyon ton taş kullanıldı
2017 yılında temeli atılan Rize-Artvin Havalimanı’nda 6 ayda 9 milyon taş kullanılarak rekor kırıldı.
Koçali Barajı altında kalacak köylerin iskanı konuşuldu
Adıyaman’da 180 bin dekar araziyi sulayacak olan Koçali Barajı nedeniyle baraj sahasında kalan köylerin yer seçimi ve iskan sorunu masaya yatırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

152
Macron Afrin harekatının durmasını istedi

Macron Afrin harekatının durmasını istedi

164
AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor

AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor

143
Trump: Silahsız da olsam müdahale ederdim

Trump: Silahsız da olsam müdahale ederdim

21
Seçim ittifakı teklifi TBMM'de

Seçim ittifakı teklifi TBMM'de

76
Şenol Güneş'in Beşiktaşlı futbolcuları ateşleyen sözleri

Şenol Güneş'in Beşiktaşlı futbolcuları ateşleyen sözleri

48
Aydın’da milyonlarca arı telef oldu

Aydın’da milyonlarca arı telef oldu

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM