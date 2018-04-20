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İstanbul'un duvarları grafiti ile güzelleşiyor

Grafiti sanatçısı Ahmet Sedat Tünay, İstanbul'un çehresinin güzelleşmesine katkı amacıyla kent duvarlarını izin alarak rengarenk boyalarla süslüyor.

AA | 20.04.2018 - 09:39..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Küçük yaşlardan beri çizim ve resimle ilgilenen Ahmet Sedat Tünay, 2000'li yılların başında grafiti ile tanıştı.

Sanatı sokağa taşıyan Tünay, çeşitli zorluklara rağmen kentte daha fazla duvarın grafiti ile süslenmesi için çaba sarf ediyor.

İstanbul'un duvarları grafiti ile güzelleşiyor

"BIRAKIN BİZ GÜZELLEŞTİRELİM"

Tünay, sokakta sanat yapmanın çeşitli zorlukları olduğuna değinerek, "Halkımız yaptığımızı çok bilmediği için bizi şikayet ediyor ya da gelip bize 'Yapmayın' diyor. Birileri gelip bu duvarı zaten karalayacak ya da bir şeyler yazacak. Kötü yazılar ya da siyasi yazılar yazılabilir, küfür yazılabilir. Bırakın biz yapalım, çevreyi güzelleştirelim." diye konuştu.

İstanbul'un duvarları grafiti ile güzelleşiyor

"TEK YAPTIĞIMIZ, DUVARLARI RENKLENDİRMEK"

Grafitinin siyasi olarak düşünülmemesi gerektiğini, kendilerinin sanat yaptığını vurgulayan Tünay, "Mahallenin amcaları, teyzeleri yapılanı gördükten sonra bizi tebrik ediyor. Biz siyasi bir mesaj vermiyoruz, sadece beğendiğimiz şeyleri duvara resmediyoruz. Yaptığımız tek şey, duvarları renklendirmek." dedi.

Sokakta çalışmalarını gören bazı insanların kendilerinden iş yerlerini renklendirmelerini istediklerini aktaran Tünay, bu şekilde para kazanarak sanatlarını devam ettirdiklerini belirtti.

İstanbul'un duvarları grafiti ile güzelleşiyor

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