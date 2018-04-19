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İstanbul'un duvarları renkleniyor

Grafiti sanatçısı Ahmet Sedat Tünay, İstanbul'un çehresinin güzelleşmesine katkıda bulunmak amacıyla kent duvarlarını rengarenk boyalarla süslüyor.

AA | 19.04.2018 - 12:54..
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İstanbul'un duvarları renkleniyor

Küçük yaşlardan beri çizim ve resimle ilgilenen Ahmet Sedat Tünay, 2000'li yılların başında grafiti ile tanıştı. Sanatı sokağa taşıyan Tünay, çeşitli zorluklara rağmen kentte daha fazla duvarın grafiti ile süslenmesi için çaba sarf ediyor.

İstanbul'un duvarları renkleniyor

İZİN ALDIKTAN SONRA DUVARLARI BOYADI

Grafit sanatçısı Ahmat Sedat Tünay, belediyeden gerekli yasal izni aldıktan sonra kolları sıvadı. İstanbul'un sokaklarını harika çizimlerle süslemeye, boyamaya başladı. Boyamanın kendisi için büyük bir tutku olduğunu ifade eden Tünay, sanata aşık biri.

İstanbul'un duvarları renkleniyor

"ÇEVREYİ GÜZELLEŞTİRELİM"

Tünay, sokakta sanat yapmanın çeşitli zorlukları olduğuna değinerek, "Halkımız yaptığımızı çok bilmediği için bizi şikayet ediyor ya da gelip bize 'Yapmayın' diyor. Birileri gelip bu duvarı zaten karalayacak ya da bir şeyler yazacak. Kötü yazılar ya da siyasi yazılar yazılabilir, küfür yazılabilir. Bırakın biz yapalım, çevreyi güzelleştirelim" diye konuştu.

İstanbul'un duvarları renkleniyor

"MAHALLENİN SAKİNLERİ BENİ TEBRİK EDİYOR"

Grafitinin siyasi olarak düşünülmemesi gerektiğini, kendilerinin sanat yaptığını vurgulayan Tünay, "Mahallenin amcaları, teyzeleri yapılanı gördükten sonra bizi tebrik ediyor. Biz siyasi bir mesaj vermiyoruz, sadece beğendiğimiz şeyleri duvara resmediyoruz. Yaptığımız tek şey, duvarları renklendirmek" dedi.

Sokakta çalışmalarını gören bazı insanların kendilerinden iş yerlerini renklendirmelerini istediklerini aktaran Tünay, bu şekilde para kazanarak sanatlarını devam ettirdiklerini belirtti.


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