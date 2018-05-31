İstanbul’un en iyi 5 bisiklet rotası

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Bir bisiklet gezisini harika yapan şey, pedal çevireceğiniz parkurlardır. Geniş bir bölgeyi kapsayan uzun mesafe rotalarla, parkur seçimi için şımartılıyorsunuz.

Bisiklet yolu boyunca ana cazibe merkezleri sadece birkaç mil uzağınızda olacak. Dilediğiniz yeri ziyaret edip, dilediğiniz yerde soluklanacaksınız. Profesyonel ya da amatör olmanızla ilgilenmiyoruz; tüm bisikletseverleri İstanbul’a alalım.

BELGRAD

Belgrad ormanı için gidiş yolunu değil, ormanın ta kendisini öneriyorum. İçeriye girdikten sonra soluk yok, durmak yok, doğal bitki örtüsünün arasında kaybolup gidersiniz. Kimi zaman beton, kimi zaman toprak bir yoldan ilerliyorsunuz. Belli bir noktadan sonra zemin artık tamamen toprak olduğu için biraz irtifa kaybetmeye başlarsınız. Kısa bir süre asfalt yola ulaşarak, gölün yanından geçeceksiniz.

Mükemmel doğanın, oksijenin ve güzelliğin bir arada olduğu orman yollarının arasından sizi göl manzarazı karşılıyor. Yanınızda getireceğiniz hafif yiyeceklerle burada bir piknik molası verebilirsiniz.

POLONEZKÖY

Polonezköy… Şehirden uzak nefes almak için, yabani kuş sesleri ve yemyeşil tabiat eşliğinde, doğayı ve kültürü aynı anda yaşayabileceğiniz eşsiz bir cennet kösesi, İstanbul’un arka bahçesi…

Polonezköy BMX Bisiklet Parkuru Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk BMX parkuru olma özelliğine de sahip. Yani aynı zamanda profesyonel bir sürüş şansı tanıyor. Trafiğin olmadığı, sadece yeşil rengin ve kuş cıvıltılarının hakim olduğu bu alanda bisiklet sürmek gibisi yok. Kendinizi şu yeşilliğin arasında hayal edin...

OTOBÜSLERDE BİSİKLET APARATI

İstanbul’dan uzak bir mesafede bisiklet sürmek istediğinizde aklınızda bulunsun; artık hizmetinizdeki otobüslerde bisiklet aparatı var. Bisikletinizi hızlı ve kolay bir şekilde otobüsün önüne yerleştirip, pratik bir şekilde bisikletinizle birlikte seyahat edebilirsiniz.

RUMELİFENERİ- KİLYOS

İstanbul’un Karadeniz’deki en uç noktası olan Rumelifeneri, hem kente yakınlığı hem de sakinliği ile bisikletçilerin gönlünü çalabilecek bir rota. Kilyos, günübirlik bir tur için 80 km’yi aşmayan keyifli bir rota. Fazla şehir dışına çıkmadan denize ulaşmak, temiz hava, orman, tırmanış... hepsi bu yolda var.

Rumelifeneri’ne gidebilmenin yolu var: 1'incisi Maden, 2'incisi Rumelikavağı’ndan. Yer yer yol tümsekleşse de Fener yolundan orman içine inen güzergâhta boğaza doğru kaymak gibi süzülüyorsunuz. Bu yolda sağınızda ve solunuzda ufak tefek kahveciler göreceksiniz, belki bir kahve molası vermek istersiniz. Keyifli bir bisiklet sürüşünün ardından Kilyos son durağınız oluyor. Tatlı bir yorgunluk sonrası, bisiklet turunuzu denizde sonlandırıp, günübirlik bir tatili de aradan çıkarıyorsunuz.

ADALAR

Kentte yaşayan birçok kişinin keyifle pedal çevirdiği Adalar bisiklet güzergâhı, Kınalı, Burgaz, Heybeli ve Büyükadadan oluşuyor. İstanbul’dan adalara şahsi bisikletinizi götürürken adalar vapurunu kullanabilirsiniz, hiçbir ek ücret talep edilmiyor. Özellikle Büyük Ada’nın hafta sonu insan yığınının engeline takılmadan soluksuz bir sürüş deneyimi istiyorsanız hafta ortasını veya erken saatleri tercih etmelisiniz. Onun dışında adaların merkezi kısımlarından uzaklaşıp yüksek kesimlerine çıkmanızda fayda var; böylece genişçe bir alanda hiç duraksamadan bisiklet sürmenin keyfini çıkarırsınız.

Adalara kendi bisikletinizle gitmek zorunda da değilsiniz; kiralayabileceğiniz birçok dükkan mevcut. Mavi ve yeşilin aynı noktada buluştuğu ada turunuz için şimdiden iyi eğlenceler.

KURUÇEŞME- SARIYER

Boğaz manzarasının eşlik ettiği bir bisiklet rotası tercih edenler için Kuruçeşme’den Sarıyer’e uzanan sahil, tam size göre. Kıyı şeridi boyunca uzanan yol öğlen vaktine doğru insanların da yürüyüş yapmasıyla kalabalıklaşıyor, erken saatlerde çok daha müsait. Kuruçeşme- Sarıyer rotasının en güzel yanlarından biri de yol üzerinde birçok bisiklet park alanının olması. Böylece istediğiniz yerde duraksayarak çay-kahve molası verebilirsiniz. Boğaza karşı hızla ilerlerken İstanbul manzarası eşliğinde bir sürüş deneyimi yaşıyorsunuz. Güneşten etkilenmemek için şapka takmayı unutmayın.