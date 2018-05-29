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İstanbul'un fethini yaşatan müze: Panorama 1453

Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde, zamanda yolculuk yapmadan da İstanbul’un fethine şahit olup, iliklerinize kadar hissedeceğiniz bu destanı yaşamak mümkün.

Özel İçerik | 29.05.2018 - 12:21..
  1. Haberler
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Selen KALDIRIM/ [email protected]

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümünün heyecanını yaşıyoruz. Bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasıyla, köklü medeniyetimizin insanlık tarihine damgasını vuran fethi, üç boyutlu olarak sizlere yaşatan Panorama 1453 Müzesi'nde, bu destana siz de şahit olun.

ADIM ADIM İSTANBUL'UN FETHİ

Sarmal merdivenlerden aşağı inerken İstanbul’un fethine giden yolda bu heyecana adım adım hazırlanıyorsunuz. İçeri girdiğiniz andan itibaren sizleri Bizans dönemi İstanbul resimleri ve o dönemin İstanbul’unu anlatan yazılar karşılıyor. Merdivenleri tırmandıkça fetih ruhuna daha çok yaklaşıyor, üç boyutlu simgelerin büyüsüne kapılıyorsunuz.

İstanbul'un fethini yaşatan müze: Panorama 1453

29 MAYIS 1453 GÜNÜNDESİNİZ

Müzenin en üstüne çıktığınızda ise artık 29 Mayıs 1453 gününü yaşamaya hazırsınız. Çevrenizde kabartma ve üç boyut işlemelerle yapılmış devasa bir fetih ortamı göreceksiniz. Kulağınızda ise o anların tüyler ürpertici sesi yankılanacak. Etrafınız Bizans ve Osmanlı askerleri ile çevrili. Bir yanınızdan top sesleri yükseliyor, diğer yanınızdan atlılar dörtnala yaklaşıyor. Kılıç sesleri ve gittikçe yükselen mehter marşı ile adeta o anları yaşıyorsunuz.

İstanbul'un fethini yaşatan müze: Panorama 1453

İstanbul'un fethini yaşatan müze: Panorama 1453 ViDEO

360 DERECE OLAN TEK PANORAMİK MÜZE

Yapımına 2005 yılında başlanan projede, sekiz sanatçı tarihi yeniden şekillendirmiş. Bu eşsiz panoramada 10 bin civarında figürü gözlemlemek mümkün. Bu müzeyle ilgili en dikkat çekici detay; dünyada 360 derece olan tek panoramik müze olması. Kullanılan tüm materyallerin ve ses efektlerinin gerçekçiliğine hayran oluyor insan.

İstanbul'un fethini yaşatan müze: Panorama 1453

Panorama 1453 Müzesi her gün 09.00 – 17.00 saatleri arasında tarih meraklılarını ağırlıyor.

İstanbul'un fethini yaşatan müze: Panorama 1453

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