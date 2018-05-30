İstanbul'un Fethi'nin 565. yılı kutlandı

İstanbul'un Fethi'nin 565. yıldönümü kutlaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi Sahili'ndeki alanda gerçekleşti.
İftar programıyla başlayan gecede, Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Müziği Tasavvuf Musikisi dinletisi sunuldu.
İstanbul'un Fethi'nin 565. yılı görkemli bir törenle kutlandı VİDEO
GÖSTERİ HAYRANLIKLA İZLENDİ
Açılış konuşmalarının ardından Fetih'in 565'inci yılı dolayısıyla "Özel Fetih Gösterisi" başladı.
Kutlamalar kapsamında TSK Askeri Mehteran Birliği sahne aldı ve kutlamalar için hazırlanan özel bir video mapping, ışık, su ve lazerin birlikte kullanıldığı görkemli bir Fetih Gösterisi gerçekleştirildi.