1 Çavuşoğlu Pompeo ile Münbiç'i görüşecek Mevlüt Çavuşoğlu, 3-4 Haziran tarihleri arasında ABD'ye giderek Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu ziyaret edecek.

2 İstanbul'un Fethi'nin 565. yılı kutlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 565. yılı kutlamaları için hazırlanan törene katıldı.

3 ABD: Türkiye'nin S-400 almasında payımız var Türkiye'nin Rusya ile S-400 anlaşması yapmasında kendilerinin de payı olduğunu itiraf eden Heather Wilson, "Türkiye F-35'leri almadan S-400 sorununu çözeceğiz" dedi.

4 ABD: Rusya Kırım ve Ukrayna'dan çekilene kadar yaptırım var Nikki Haley, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların, Ukrayna ve Kırım'dan çekilene kadar devam edeceğini söyledi.

5 Sadece ip ve bant kullanarak evinizi değiştirin Evinizde dekorasyon adına yeni bir şeyler yapmak isteyenler bu fikirlere bayılacak.

6 Sahurda yasak 3 yemek Sahurda bir çok kişinin yaptığı beslenme hataları.