İstanbul’un gizli destinasyonları

Selen KALDIRIM/ [email protected]

İstanbul’un ezberlenen ilçelerinden vazgeçtik. Unutma sen ‘bilinmeyen’ için seyahat ediyorsun. Seyahatin getirdiği gerçek keşif deneyimini keşfedebilmen için sürü psikolojisinden uzaklaşman lazım. İstanbul başlı başına bir dünya ve sen en sevdiğin favori mekanın ile nerede karşılaşacağını tahmin edemezsin. Seyahat edenlerin tatillerini tekrar etmekten, bilinen destinasyonları gezip durmaktan sıkılmadın mı? Gerçekten Kadiköy hala sıkmadı mı?

İstanbul’un, hem gözünü, hem karnını doyurup tüm beklentini karşılayacak, gözden çıkardığın 5 rotasını yazdık.

ŞİRİNEVLER MERKEZ

‘’Şirinevler ne yaaa…’’ dediğinizi duyar gibiyim. Eğer Avrupa yakasında oturuyorsanız mutlaka gitme fırsatınız olmuştur ama durum Anadolu yakası için biraz daha karışık ve uzak. Olsun, size metro mu yok, metrobüs mü yok… Bir mahalle statüsünde olmasına rağmen oldukça gelişen bir yerden bahsediyoruz. Şirinevler büyük meydanı ve bu meydanı çevreleyen yeme içme mekânları, AVM’leri, trafiğe kapalı alışveriş caddesiyle vaktinizi harcamaktan zevk alabileceğiniz bir yer.

Biz Türkler sosyete pazarlarını pek bir severiz. Ucuz ürünler bulup keyifli bir akşam yürüyüşü eşliğinde alışveriş edeceğin ‘gece pazarına’ mutlaka git. Çevresindeki butik kokoreççide yemeğini ye, hasır iskembede çayını iç. Burası gerçekten bohem ve samimi bir ortam.

KÜÇÜK ANTEP: GÜNGÖREN

Karnınız kazınınca kapitalist fast food restoranlarına koşanlardan olmayın. Güngören’de birbirini dikizleyen dört-beş sokakta yan yana dizilmiş 50 kadar kebapçı var. Mahalleyi kebap kokusu sarmış. ‘’Kebap için neden Güngören?’’ Güzel haberi veriyorum. Dışarıda yediğin kebabın daha lezzetlisi ve çok daha ucuzu. Ucuzluk aldatmasın, bu işletmelerin hepsi işinin ehli. Restoranların aralarında, alışveriş yapmadan geçemeyeceğiniz Antep pazarları var. Güngören’in bu sokaklarını tanıyan hemen herkesin bir favorisi vardır. Eminim sizin de olacak. Şimdiden afiyet olsun.

PENDİK SAPANBAĞLARI

Sapanbağları denen yer Pendik’te tren istasyonundan inince 20 dakika yürüme mesafesinde bir mahalle. Namı diğer Yeni Pazarlı “novi pazar” Boşnak’ların mesken bildiği bir yer. Bu sokağa adım attığınız andan itibaren 21. Yüzyıldan Osmanlı’ya doğru bir yolculuğa çıkıyorsunuz. İstanbulun elitliği burayı vurmamış. Boşnakların adım adım yayıldığı sokakta sizde kendinize bir sandalye kapın ve ‘kuru et’ sipariş edin. 300 metrelik bir caddesinin asıl ismi “Mimar Sinan Caddesi”. Boşnak meyhanelerinde keyifli müzikler eşliğinde dosthane bir akşam sefası için Taksim’deki pasajlardan çıkın.

MALTEPE SAHİL

Maltepe’yi görünce biraz daha gözleriniz kamaşmıştır. Aslına bakarsınız zaten burayı bilmeyen kalmadı ama en azından size kalkıp da sahildeki Sturbucks’tan bahsetmeyeceğim. Gözümüz biraz daha tarihinde, mimarisinde ve arka sokaklarında. Bakınız Beşçeşmeler.

Eski tarihi yapısını koruyan balıkçı köyü olan, butik çay bahçeleri ve barlarıyla ünlü bir meydandasınız. Gündüzleri büyük çınar ağaçlarının altında demlenmiş çayınızı içip, akşamları kalabalık, samimi bir yaz rotası gibi yürüyüş yapıp daha gürültülü mekânlar tercih edebilirsiniz. Süreyya Paşa Plajı’nı gezip, Yunan Mitolojisinde evlenmek isteyen genç kızları simgeleyen Bakireler Tapınağı’nı ziyaret edersiniz. Koca bir gün geçirmek için gündüzü ayrı, akşamı ayrı bir güzel.

KARTAL MERKEZ

Kartal bu zamana kadar sizin için sanayi bölgesi olmasından öteye gidememiş olabilir. Keza Kartal yönünün sabah trafiğine diyecek yok. Neyse ki sizin Kartal seyahat rehberiniz mesai saatlerini kapsamıyor. Aydos Ormanı’nda piknik yapacaksanız, Dargos Tepesi’ne çıkacaksanız bilemem tabii ama Ahmet Kaya’nın şarkılarını damarlarınızda hissedeceğiniz türkülere eşlik edip keyifli bir hafta sonu için Kartal’dayız. ‘’Hep aynı yere gidiyoruz!’’ muhabbetinizi ‘Kartal’ ile bölüyorum ve navigasyon’unuza Hamam Sokak’ı işaretliyorum.

Eskiden gidilecek yer değildi ama yapılan düzenlemelerle tercih edilebilecek bir yer oldu. Çalgılı çengili bol muhabbetli bir plan yapmış oldun, başka bir şey demiyorum.