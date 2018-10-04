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İstanbul'un göbeğinde eşini döven adam linç edildi

İstanbul'da eşi ile tartışıp sokak ortasında eşini döven adama çevredekiler müdahale etti.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 13:55..
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İstanbul'un tam ortasında utandıran görüntüler yaşandı. Eşi ile tartışan bir adam eşini herkesin gözü önünde dövdü.

İstanbul'un göbeğinde eşini döven adam linç edildi

EŞİNE ŞİDDET UYGULADI

Eşine bağırarak, "Nerdesin sen kaç saattir?" diyen adam bir de üstüne üstlük eşini dövdü. Genç kadının yardımına yine vatandaşlar koştu.

İstanbul'da eşini döven adam linç edildi İZLE

VATANDAŞLAR ADAMI LİNÇ ETTİ

Eşine şiddet uyguladığını gören vatandaşlar adamı önce uyardı. Uyarılara uymayan adam, bir de çevredekilerle tartışmaya başladı. Olay büyüdü ve çevredeki vatandaşlar adamla kavga etmeye başladı.

İstanbul'un göbeğinde eşini döven adam linç edildi

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