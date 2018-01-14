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İstanbul'un imar yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

"Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" doğrultusunda yeniden düzenlenen İstanbul İmar Yönetmeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

AA | 14.01.2018 - 15:07..
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı "Planlı Alanlar Yönetmeliği" önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oylandı. Karar, mecliste oy birliğyle kabul edildi.

YENİ DÜZENLEME YAPILDI

Bu yeni imar yönetmeliğine göre, İstanbul'daki yapılarda bodrum katlar, asma kat, çatılarda düzenlemelere gidildi.

İstanbul'un imar yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

ASANSÖR YAPMA ŞARTI

Üç kattan fazla iskan edilen katlı konut yapılarında, asansör yapma şartı getirildi. Bundan böyle İstanbul’da inşa edilecek yapılarda, banyo, mutfak ve yatak odasının bir arada olduğu 1 artı 0 daire yapılamayacak.

EN KÜÇÜK DAİRELER 1+1 OLACAK

En küçük daireler, 1 artı 1 olacak. Ruhsatlı ve iskanlı ticari yapıların katlarında, asma katların yapılmasının önü açılacak.

İstanbul'un imar yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Parsel büyüklükleriyle ilgili düzenlemeye göre de uygulamada karşılaşılan arsaların birleşme ve ayrışmalarından kaynaklanan sorunlar çözülecek.

Bina yükseklikleri, herhangi bir abideyi veya muhafazası gereken tarihi ve mimari bir eserin görünüşünü bozması halinde, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararına göre azaltılabilecek.

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