İstanbul'un imar yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı "Planlı Alanlar Yönetmeliği" önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oylandı. Karar, mecliste oy birliğyle kabul edildi.

YENİ DÜZENLEME YAPILDI

Bu yeni imar yönetmeliğine göre, İstanbul'daki yapılarda bodrum katlar, asma kat, çatılarda düzenlemelere gidildi.

ASANSÖR YAPMA ŞARTI

Üç kattan fazla iskan edilen katlı konut yapılarında, asansör yapma şartı getirildi. Bundan böyle İstanbul’da inşa edilecek yapılarda, banyo, mutfak ve yatak odasının bir arada olduğu 1 artı 0 daire yapılamayacak.

EN KÜÇÜK DAİRELER 1+1 OLACAK

En küçük daireler, 1 artı 1 olacak. Ruhsatlı ve iskanlı ticari yapıların katlarında, asma katların yapılmasının önü açılacak.

SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Parsel büyüklükleriyle ilgili düzenlemeye göre de uygulamada karşılaşılan arsaların birleşme ve ayrışmalarından kaynaklanan sorunlar çözülecek.

Bina yükseklikleri, herhangi bir abideyi veya muhafazası gereken tarihi ve mimari bir eserin görünüşünü bozması halinde, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararına göre azaltılabilecek.