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İstanbul'un metro yatırımlarına BM'den övgü

BM Habitat İcra Direktörü Joan Clos, Türkiye'deki raylı sistemine övgüler yağdırdı.

25.04.2017 - 09:03
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İstanbul’da hayata geçen başta Marmaray olmak üzere raylı sistem yatırımlarına Birleşmiş Milletler’den (BM) övgü geldi. BM Habitat İcra Direktörü Joan Clos, İstanbul’un yaptığı devasa yer altı raylı sistem yatırımlarının sera gazı salınımının azaltılmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

"BM'YE KATKI SAĞLIYOR"

Sera gazı salınımlarının sınır tanımadan bütün dünyayı kuşatabileceğinden bahseden Clos, “Kentlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye nasıl bir katkı sunduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. İstanbul sera gazı salınımının azaltılması konusunda BM’ye çok büyük katkı sağlıyor. Çünkü İstanbul devasa bir yer altı raylı sistem yatırımında bulundu. İstanbul’un metrolara yatırımının dünyada benzersiz bir örnek olduğunu söylemem gerekir. Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil ama yine de dünyanın en karmaşık yatırımlarından birini yapıyor. Dün ben bindim, derinlere inşa edilen inanılmaz bir yatırım. Sizlerin de bu yatırımı deneyimlemenizi özellikle tavsiye ediyorum.” dedi.

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