İstanbul’un önde gelen 100 kütüphanesi

İstanbul, asırlar boyu farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kavgaların, umutların başkenti. Farklı milletlerin barınağı olan İstanbul’un kültür birikimi büyük bir hazineyi teşkil ediyor. İstanbul Kültür A. Ş bünyesinde çıkan İstanbul’un 100 Kütüphanesi, kitap tutkunları için harika bir kaynak özelliği taşıyor.

17 milyonluk koca şehrimizde ne kadar kütüphane bulunduğunu biliyor muyuz? Elimizdeki kitap bu alanda yazılmış öncü bir eser. Hafta sonu gidip hem kitabınızı okuyup, hem de araştırmalarınızı yapabileceğiniz kütüphaneler arasında sizin için seçtiklerimiz…

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Kitap Yurdu

Hacı Selim Ağa Yazma Kütüphanesi, Tersane Hacı Selim Ağa tarafından 1782 yılında kurulmuştur. 2.887 yazma, 1.313 basma olmak üzere tamlam 4.204 kitabın bulunduğu kütüphane, beş farklı dermeden oluşur.

Atatürk Kitaplığı'nın kuruluş çalışmaları 1928 yılına dayanmaktadır. Dönemin vali ve belediye başkanı Muhittin Üstündağ'ın başkanlığında Prof. Mehmet Fuat Köprülü ve beraberindeki arkadaşlarının çalışmaları 1939'da sonuç verir.

Taksim'deki bügünkü binasında faaliyet sürdüren kütüphane, adını Atatürk Kitaplığı olarak devam ettirmektedir.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Türkiye'nin devlet tarafından kurulan ilk kütüphanesidir. Sultan II. Abdülhamit'in kütüphanenin kuruluşuyla bizzat ilgilendiği, imaretin onarımı için özel para ödediği bilinmektedir.

Kartal'da Bülent Ecevit Kültür Merkezinin en üst katında 2006 yılında açılan kütüphanenin dermesinde 14.375 kitap yer alıyor. Ayrıca 17 süreli yayın izlenmektedir..

Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi bölgede çok sayıda kütüphane olmasına rağmen oldukça yoğun kullanılan bir kütüphanedir. Beyazıt'ta yer alan kütüphane, kitapseverlerin uğrak yeridir.

Selimiye Külliyesi içinde yer alan Üsküdar Selimiye Halk Kütüphanesi iki katlı tarihi bir binada hizmet vermektedir. 15.000 kitabın bulunduğu kütüphanede konferans salonu da bulunmaktadır.

Muhtar Özkaya'nın 1989 yılında bağışladığı kitaplarla kurulan kütüphane, 2005 yılında Kadıköy Belediyesi'ne devredilmiştir. Kütüphanede yaklaşık 12.000 kitap bulunmaktadır.

Sefaköy Spor ve Kültür Merkezi içerisinde bulunan Metin And Kütüphanesi 2008 yılında Türk tiyatro, temaşa sanatı, münyatür ve İstanbul çalışmalarıyla bilinen Metin And'ın ismi verilerek, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından hizmete açılmıştır.

Esenler Kütüphanesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan halk ve çocuk kütüphanesidir. 12.961 kitabın yer aldığı kütüphanede ödünç kitap almak için üye olmak gerekmektedir.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]