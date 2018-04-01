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İstanbul'un ressamı Hoca Ali Rıza Bey anıldı

Türk resim sanatının en özel ve üretken ressamlarından Hoca Ali Rıza Bey, vefatının 88. yılında anıldı.

AA | 01.04.2018 - 09:23..
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Üsküdar'da doğan ve 20 Mart 1930'da vefat eden ressam için önce Karacaahmet'teki mezarı başında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından tören düzenlendi.

Mezarlık ziyaretinin ardından da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi'nde geniş katılımlı bir panel gerçekleştirildi.

İstanbul'un ressamı Hoca Ali Rıza Bey anıldı

Programda, TOKİ öncülüğünde 2 cilt halinde hazırlanan ve Hoca Ali Rıza'nın bini aşkın eseri ve onun hakkında yazılmış yazıların yer aldığı kitabın tanıtımı yapıldı.

Sultan 2. Abdülhamid tarafından Nişan-ı Mecidi ile ödüllendirilen ve 5 bine yakın eseri bulunan sanatçının resimlerinin bulunduğu bir sergi de etkinlik kapsamında izlenime sunuldu.

 

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