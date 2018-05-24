İstanbul'un sarnıçları büyük ilgi görüyor

Tarihte uzun asırlar Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı Cihan Devleti'nin başşehri olan İstanbul, devrinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen sarnıçlarıyla da kültür ve sanat turizminde dikkati çekmeye devam ediyor.

Binlerce yıllık tarihe sahip İstanbul'un kültürel hazineleri arasında Yerebatan, Nuruosmaniye, Binbirdirek ve Hipodrom gibi büyük sarnıçlar yer alıyor.

100'E YAKIN SARNIÇ VAR

Sarnıçlar hakkında bilgi veren İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul'da su kaynaklarının yetersizliği, yaz kuraklığında gerekli su ihtiyacını karşılamak için Antik Çağ'dan itibaren şehir içinde çok sayıda sarnıç inşa edildiğini belirterek, büyük sarnıçların sayılarının 100'ü bulduğunu kaydetti.





"YEREBATAN VE BİNBİRDİREK EN İYİ ÖRNEK"

Coşkun Yılmaz, "Kapalı sarnıçlara verilecek en iyi örnekler Yerebatan ve Binbirdirek sarnıçlarıdır. İstanbul'daki en büyük kapalı sarnıç olan Yerebatan Sarnıcı, I. Justinianus tarafından 532 yılındaki Nika İsyanı sonrasında 7 bin işçi çalıştırılarak yaptırılmıştır. M.S. 475 yılında çıkan bir yangınla yok olan bir bazilikanın üzerine inşa edildiği için Bazilika Sarnıcı olarak da anılmaktadır. Günümüzde en fazla ziyaret edilen Yerebatan Sarnıcı, müze olmasının yanında ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe de ev sahipliği yapmaktadır. 2017 yılında Yerebatan Sarnıcı’nı 500 bin 362 yabancı, 513 bin 964 yerli olmak üzere toplam 1 milyon 14 bin 326 kişi ziyaret etmiştir. İstanbul'un en büyük ikinci kapalı sarnıcı olan Binbirdirek Sarnıcı zamanla kurumuş ve 16. yüzyıldan itibaren de atölye olarak kullanılmıştır. Günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesince işletilmektedir" dedi.

NURUOSMANİYE CAMİSİ ALTINDA SARNIÇ

Yılmaz, "2013 yılında Nuruosmaniye Camisi'nin altından 420 kamyon balçık çıkarılarak, 8,5 metre derine inilmesiyle, 270 yıllık tarihi caminin altında, varlığı bilinen ama yıllarca atık ve çöplerle dolmuş ve gözden kaybolmuş; 825 metrekare kullanım alanlı, 2 bin 42 metrekare büyüklüğünde bir alana ulaşılmıştı. Bir su sarnıcına da benzeyen yapı topluluğu içerisinde revaklı avlunun tamamını içerisine alan 12 oda dahil 19 ayrı bölümden oluşan sütunların yer aldığı ve Yerebatan Sarnıcı'na benzeyen bir yapı topluluğuna ulaşılmıştı. Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetiminde olup bugün geçici sergi alanı olarak kullanılmakta olan Nuruosmaniye Mahzeni, önemli bir sergi ve etkinlik merkezi olarak projelendirilerek, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ihale edilmiş ve yakında İstanbul kültür, sanat ve turizminin hizmetine sunulacaktır" ifadelerini kullandı.



