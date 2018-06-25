İstanbul'un seçim sonuçları: Üsküdar geri döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 39 ilçenin 27'sinde kazandı. En büyük desteği Sultanbeyli'den alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul genelinde yüzde 50, Muharrem İnce yüzde 36,8, Selahattin Demirtaş 7,23, Meral Akşener 4,76 oy aldı.

ÜSKÜDAR VE EYÜP'TE İBRE YENİDEN AK PARTİ'Yİ GÖSTERDİ

Geçtiğimiz yılın 16 Nisan'ında yapılan anayasa referandumunda hayır oyu çıkan Üsküdar ve Eyüp'te bu kez ipi AK Parti göğüsledi.

KADIKÖY VE BEŞİKTAŞ İNCE DEDİ

Erdoğan'a en az oy çıkan ilçe %20.3 ile Kadıköy oldu. Beşiktaş tercihini yüzde 74,1; Kadıköy de yüzde 72 oranında Muharrem İnce'den yana kullandı.

DEMİRTAŞ, EN ÇOK ALDIĞI YERDEN YÜZDE 16 ALABİLDİ

Demirtaş ise en çok oyu yüzde 16 ile Esenyurt'tan aldı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu yüzde 1'i bulamadı. 4,5 milyon seçmen Erdoğan'a, 3,3 milyon seçmen İnce'ye, 661 bin kişi de Demirtaş'a oy verdi.

AK PARTİ 43, CHP 28 VEKİLLE İSTANBUL'DA

Yine resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'dan, AK Parti 43, CHP yüzde 28, İYİ Parti 8, HDP 12, MHP 7 milletvekili çıkardı.

Yüzde 26,6 oy alan CHP 28, yüzde 12,5 oy alan HDP 12, yüzde 8,2 oy alan MHP 7 milletvekili çıkardı.