İstanbul'un tarihi caddesi trafiğe kapatılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden BİMTAŞ, İstanbul'un en önemli arterlerinden olan Vatan Caddesi, Unkapanı'ndan Aksaray'a uzanan Atatürk Bulvarı ve devamında Aksaray'dan Yenikapı'ya uzanan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddeleri'nin yeniden düzenlenmesi projelerini ihale etti.

Bu projelerden en önemlisi araç trafiği ile birlikte tramvay yolunun da yer aldığı Ordu Caddesi'nin yayalaştırılması olacak.

ÖNCE PROJE SONRA UYGULAMA YAPILACAK

Proje ihalesini, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım konularında çalışmalar yapan öğretim üyesi Oktan Nalbantoğlu'nun kurucusu olduğu şirket aldı.

23 HAZİRAN 2017'DE TAMAMLANACAK

İhale şartnamesine göre projeler 23 Haziran 2017 tarihine kadar tamamlanacak. Projenin tamamlanmasının ardından, belediye uygulamaya geçecek. Firma söz konusu projeleri 1 milyon 298 bin 160 TL'ye hazırlayacak.