İstanbul'un tarihi mirası cebe girecek

İstanbul'a ait değerlerin tanıtımı, kültürel mirasın korunması ve bu değerlerin erişime açılması amacıyla 2015 yılında başlatılan "Unutma İstanbul Projesi" ile 10 bin tarihsel evrak dijitalleştirilerek erişime açıldı.

TELEFON, TABLET VE BİLGİSAYARDAN TARİH

İlk etapta yaklaşık bin belgenin de İstanbul haritası üzerinden mekanlarla ilişkisi kurularak ilgili lokasyonlara yerleştirildiği proje sayesinde kullanıcılar bilgisayar, telefon veya tabletlerinden istenilen evraka ulaşabilecek.

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, projenin üniversitenin elindeki kaynakları tüm araştırmacılarla paylaşmak üzere hayata geçirdiği çok özel dijital bir çalışma olduğunu söyledi.

TARİHİN DİJİTALLEŞTİRİMESİ

Kütüphanelerin dijitalleşme sürecini yakından takip ettiklerini belirten Çelikcan, "Daha önce sahip olduğumuz zengin arşiv kaynaklarımızı dijitalleştirme suretiyle araştırmacıların hizmetine sunmuştuk. Unutma İstanbul Projesi'nde de sahip olduğumuz İstanbul temalı materyalleri dijitalleştirdik fakat bu kez arşiv materyallerimizi dijital uygulamalar üzerinden de hizmete sunduk. Dijitalleşme yolunda gösterdiğimiz bu çabaların tüm kütüphanelere örnek olmasını diliyor, dünyada yaşanan bu gelişmelere kendi kültürel mirasımızı aktararak katılmaya çağırıyorum." diye konuştu.

iOS VE ANDROİD'DE

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphane Direktörü Ayhan Kaygusuz da Unutma İstanbul Projesi'nin İstanbul'un kültürel, tarihsel ve turistik değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

HARİTA ÜZERİNDEN GEÇMİŞE ERİŞİM

Kaygusuz, "Proje ile İstanbul'la özdeşleşen ve ona değer katan sanatçı, siyasetçi, bilim adamı ve edebiyatçılarla, tarihi yapı, anıt ve mekanlara ait belge ve görseller eşleştirildi. Böylece sitedeki İstanbul haritası üzerinde belirli bir noktaya tıklandığında, bu mekan ve kişilere ait bilgi ve belgelerin yanı sıra birlikte yaşadıkları kişilerle ilgili görsellere de ulaşılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Taha Toros, Mehmed Fuad Köprülü, Cüneyd Orhon, Zeynep Orhon ve Osman Öndeş arşivlerinden seçilen belge, fotoğraf, negatif film gibi materyallere, İstanbul haritası üzerinde, kişi-mekan ilişkisi kurularak ulaşılabilecek.

İstanbul'un görsel belleği olması hedeflenen proje kapsamında şehrin kültürel, tarihsel ve turistik değerlerinin, profesyonel araştırmacıların yanı sıra her yaştan insanın erişimine açılması, böylece sosyal ve kültürel gelişmeye ve kuşaklar arası birlikteliğe katkı sağlanması amaçlanıyor.

Unutma İstanbul Projesi'ne unutmaistanbul.sehir.edu.tr web sitesinin yanı sıra geliştirilen iOS ve Android uygulamalarından da erişim sağlanabilecek.