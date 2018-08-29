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İstanbul'un tek şapka ustası

Şapka ustası İsmail Demirbaş, 11 yaşında ustasından öğrendiği mesleğini 15 metrekarelik dükkanında yaşatmaya çalışıyor.

AA | 29.08.2018 - 16:25..
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Günümüzde yok olmaya yüz tutmuş mesleklerden şapkacılığın İstanbul'daki son temsilcisi olan İsmail Demirbaş, Eminönü'ndeki Sümbüllü Han'da bulunan 15 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Aynı zamanda İstanbul Kasket ve Şapka İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı da olan İsmail Demirbaş,11 yaşında şapkacılık mesleğine komşularının yönlendirmesiyle başladığı söyledi.

"ÇALIŞMAYI ÇOK SEVİYORUM"

Yahudi bir ustanın yanında çırak olarak yetiştiğini belirten İsmail Demirbaş, ''O günden beri çalışmaya devam ediyorum. Ustam gerçekten çok iyi bir ustaydı. Ustamın gözüne girmek için her gün istekle gidip geliyordum.'' diye konuştu.

İstanbul'un tek şapka ustası

"ŞAPKAYA İLGİM DEVAM EDİYOR"

İsmail Demirbaş, günümüzde şapkaya ilginin hala devam ettiğini dile getirerek, ''Özellikle Anadolu'nun belli bölgelerinden çok sipariş alıyoruz ve oradaki insanlar yaptığımız şapkaları halen kullanıyor. İnsanlar 5 ve 8 köşeli şapkaları tercih etmeye devam ediyorlar. Bu zamanda Anadolu'da şapka tercih edilirken İstanbul'da tercih edilmiyor. Bu şapkalara halen tutkulu insanlar var.'' dedi.

İstanbul'un tek şapka ustası


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