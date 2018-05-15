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İstanbul'un trafik raporu açıkladı

İBB tarafından açıklanan trafik raporuna göre, 4 milyon aracın kayıtlı olduğu İstanbul'da trafik son 3 yılda yüzde 17 azaldı.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 18:56..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un trafik karnesini açıkladı.

Buna göre, son 3 yılda trafik yoğunluğunda yüzde 17'lik bir düşüş meydana geldi. 2015 yılında mesai başlangıç saatinde yüzde 35 seviyesinde olan trafik indeksi, 2018 yılında yüzde 31'e geriledi. Mesai çıkış saatlerindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 58'den yüzde 48'e geriledi.

İKİ KÖPRÜDEN GEÇİŞ YÜZDE 12 AZALDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen günlük ortalama araç sayısı, 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 12 azaldı. Ağır tonajlı araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmaya başlayınca, geçtiğimiz yıl Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen toplam araç sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 12 azaldı.

AVRASYA TÜNELİ VE YSS KÖPRÜSÜ TRAFİĞİ RAHATLATTI

Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ulaşım süresini kısaltarak, hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahlarındaki trafik akışını hızlandırdı.

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