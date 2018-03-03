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İstanbul'un üzerinden -55 derecelik bulut geçecek

Sabah saatleriyle öğlen saatleri arasında İstanbul üzerinde bulut kütlesi çarpışacak sıcak hava, kuvvetli sağanak ve doluya neden olacak.

Haber Merkezi | 03.03.2018 - 23:32..
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İstanbul’da tahminlere göre Pazar sabah ve öğlen saatlerinde yer sıcaklıklarının 11-12 derecelerde, ara ara geçiş yapacak bulut sıcaklıklarının ise -55 derece civarında olması bekleniyor.

HAVADA SICAKLIK FARKI 65 DERECE OLACAK

Toplam sıcaklık farkının 65 dereceleri bulduğu anlarda fırtına, gök gürültülü sağanak yağmur, dolu gibi kuvvetli meteorolojik hadiseler gerçekleşecek. Mega kent İstanbul’da sabah ve öğlen saatlerinde kuvvetli meteorolojik hadiselerin görülmesinin ardından öğleden sonra yağmurun hafiflemesi akşam saatlerinde ise kesmesi bekleniyor.

İstanbul'un üzerinden -55 derecelik bulut geçecek

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