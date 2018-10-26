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İşte AK Parti'nin yerel seçim kriterleri

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu, AK Parti'nin seçim hazırlıklarıyla ilgili son gelişmeleri aktardı. İşte aday standartları:

Haber Merkezi | 26.10.2018 - 09:01..
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İşte AK Parti'nin yerel seçim kriterleri

yerel seçim

Mart 2019'a AK Parti, kasımın ilk haftasından itibaren adaylık başvurusu alacak. 3 dönem kuralı yerel seçimde uygulanacak. Ancak az sayıda istisna olacağı söyleniyor.

80 BELEDİYE BAŞKANI BEKLEMEDE

3 dönemi tamamlayan 80 belediye başkanının gözü Erdoğan'da. Bunların küçük bir kısmının yine aday olması bekleniyor.

Seçim manifestosunda hesap verebilir, şeffaf, istişareye dayalı, ekip ruhu ve kolektif çalışma öne çıkan ilkelerden olacak.

MÜTEAHHİT BAŞKAN OLMAYACAK

Etik kurallar da belirleniyor. Akraba aday olmayacak. Aday müteahhitse, başkan seçilince işini bırakacak. Çevresinin de belediye ile iş ilişkisi bulunmayacak.

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