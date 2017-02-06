Öykü Serter tarafından sunulan programında birbirleriyle yarışan genç kızlar, stüdyoda birbirlerine hakaretler savurdu.

"O GERİZEKALI LAFINI ALIRIM SENİN..."

Yarışmacılar tartışırken bir anda ikiz kardeşlerden Selin'in "Gerizekalı" demesi üzerine ortalık birbirine girdi.

Yarışmacılardan Simay, Selin'e "Senin ağzını yırtarım. O gerizekalı lafını alırım senin ... Salak." dedi. Sinirlerine hakim olamayan Simay ile Selin Ençok'u arkadaşları tuttu. O anlar ise kameraya yansıdı:

İşte Benim Stilim'de kızların küfürlü kavgası VİDEO



(İkiz kardeşler Selin- Aylin Ençok)