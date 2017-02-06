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İşte Benim Stilim'de kızların küfürlü kavgası

İşte Benim Stilim programının yarışmacıları, stüdyoda birbirlerine küfürler savurarak kavgaya tutuştu.

06.02.2017 - 10:53
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Öykü Serter tarafından sunulan programında birbirleriyle yarışan genç kızlar, stüdyoda birbirlerine hakaretler savurdu.

"O GERİZEKALI LAFINI ALIRIM SENİN..."

Yarışmacılar tartışırken bir anda ikiz kardeşlerden Selin'in "Gerizekalı" demesi üzerine ortalık birbirine girdi.

Yarışmacılardan Simay, Selin'e "Senin ağzını yırtarım. O gerizekalı lafını alırım senin ... Salak." dedi. Sinirlerine hakim olamayan Simay ile Selin Ençok'u arkadaşları tuttu. O anlar ise kameraya yansıdı:

İşte Benim Stilim'de kızların küfürlü kavgası VİDEO

İşte Benim Stilim'de kızların küfürlü kavgası

İşte Benim Stilim'de kızların küfürlü kavgası

İşte Benim Stilim'de kızların küfürlü kavgası
(İkiz kardeşler Selin- Aylin Ençok)İşte Benim Stilim'de kızların küfürlü kavgası

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