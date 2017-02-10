taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.921
USD
3,6727
EURO
3,9113
ALTIN
144,63
PETR
56,2700

İşte referandum tarihi

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, referandumun 16 Nisan'da yapılacağını söyledi.

10.02.2017 - 12:40
  1. Haberler
  2. Gündem
İşte referandum tarihi

d

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa değişikliğini onaylayarak Başbakanlığa göndermesinin ardından Numan Kurtulmuş'tan referandum tarihine ilişkin açıklama geldi.

Kurtulmuş "Referandum muhtemelen 16 Nisan'da yapılacak" açıklamasını yaptı.

GÖZLER YSK'DA

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasa değişiklik kanununu onaylamasıyla birlikte bundan sonra gözler Yüksek Seçim Kurulundadır. Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içinde seçim yapılmasıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir.

"HERKES GÖRÜŞLERİNİ ORTAYA KOYACAK"

(Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişikliğine ilişkin kanunu onaylaması) Türkiye'de inşallah 16 Nisan'da olacağı hesaplanan halk oylaması ile birlikte egemenlik tam manasıyla kayıtsız şartsız milletin olacaktır. Millet bu süreçte görüşünü, kararını, reyini ortaya koyacaktır. Ümit ederim ki bu seçim kampanyası, aynı şekilde Türkiye demokrasisinin olgunluğuna yakışır bir şekilde sürdürülecektir. 'Evet' diyenler, 'hayır' diyenler, herkes görüşlerini ortaya koyacak. Herkes açık seçim kampanyasının parçası, tarafı olacak."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da CIA Başkanı Pompeo ile görüşülenler

Ankara'da CIA Başkanı Pompeo ile görüşülenler

92
Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

129
İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

10
Devlet Bahçeli Erdoğan'ın dolar çağrısını değerlendirdi

Devlet Bahçeli Erdoğan'ın dolar çağrısını değerlendirdi

152
Elif Doğan Türkmen, Leyla Zana'nın odasına talip oldu

Elif Doğan Türkmen, Leyla Zana'nın odasına talip oldu

91
Sezen Aksu'nun makyajsız hali

Sezen Aksu'nun makyajsız hali

95
Temyiz Mahkemesi'nden vize yasağının durdurulmasına onay

Temyiz Mahkemesi'nden vize yasağının durdurulmasına onay

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM