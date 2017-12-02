İşte Reza Zarrab'ın el konulan mal varlığı

ABD’de görülen ve tüm dünyanın dikkatle takip ettiği eski adıyla ‘Reza Zarrab’ yeni adıyla ‘Hakan Atilla’ davası devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturmayı tamamladı. Savcılık, Zarrab'ın mal varlığına el konulmasına karar verdi.

REZA ZARRAB’IN MAL VARLIĞI NE KADAR

İstanbul Boğaz’ında, Kanlıca’da iki adet yalının sahibi olan Zarrab’ın Kandilli’de bir köşkü bulunuyor. 12 milyon dolar değerinde ‘Challenger 300′ tipli özel jeti, 1 milyon 50 bin lira değerindeki Nazmi Ziya'nın ‘Kendi Evi' tablosu, Büyükçekmece’de 47 adet dairesi, 1 milyon 850 bin değerindeki yazlığı; yine İstanbul’da 4 milyon liralık dairesi, Bakırköy’de üç süper lüks dairesi, Metroport Busidence Plaza’da iki ofis katı, Tuzla’da fabrikası bulunuyor.

REZA'NIN ORTAK OLDUĞU ŞİRKETLER

Yaklaşık 300 milyonluk gayrimenkule sahip olan Reza Zarrab'ın ortak olduğu şirketler şöyle:

ROYSAR DENİZCİLİK ENDÜSTRİYEL MAKİNE VE KIYMETLİ MADENLER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ROYSAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ROYSAR GIDA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ROYSAR ALTIN TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ ARE HAVACILIK ANONİM ŞİRKETİ ROYSAR MOBİLYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

OTELCİLİKTEN AYRILMIŞTI

2013 yılında otelcilik alanında yatırım yapmak için kurduğu Arkla Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan, ABD’de gözaltına alınmadan beş gün önce, 14 Mart 2016 tarihten ayrılmıştı. Şirket kurulduktan sonra, Kabataş’taki Aksigorta’nın Genel Müdürlük binasını 72 milyon dolara satın aldı.

İŞTE MAL VARLIĞINA EL KONULAN İSİMLER

Rıza Sarraf, Alara Sarraf, Hüseyin Sarraf, Şebnem Sarraf, Can Sarraf, Mehmet İbrahim Burhanettin, Behruz Büyükoğlu, German Ghanbari Arablou, Hüseyin Karabeyli, Bahram Dargan Moghaddam, Aydın Harazi, Serdar Güneş, Ali Hossein Zadeh, Göksel Kum, Perviz Leki, Ahmet Saygın, Omid Mohagieh, Hüseyin Nobar, Mohammed Deza, Ali Polat.