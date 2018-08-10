Başkan Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız

Rize'de selin neden olduğu tahribat havadan görüntülendi

1 Hava Kuvvetleri’ne FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı FETÖ soruşturmaları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 16 üsteğmen ve 6 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

2 Türkiye’nin 81 yılına tanıklık eden salon Türkiye’nin 81 yıllık siyasi tarihine tanıklık eden, tam 31 başbakan ve 65 hükümet gören tarihi Başbakanlık binası, Adalet Bakanlığına tahsis edildi.

3 ABD'den Türkiye'ye Brunson çağrısı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türk heyetiyle geniş kapsamlı görüşmeler yapıldığını, rahip Brunson'un eve dönmesi talebini net şekilde ilettiklerini bildirdi.

4 Patenli gencin şovu tehlike saçtı İstanbul Bahçelievler'de patenli bir genç seyir halindeki araçların arkasına tutunarak canını tehlikeye attı.

5 Rize'deki sel havadan görüntülendi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli yağış beraberinde sel ve heyelan oluşmasına neden oldu. Ayder Yaylası'na gezmeye giden turistler yollarda kaldı.

6 Trump'ın kayınvalidesi ve kayınpederi ABD vatandaşı oldu ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın annesi ve babası New York'ta yapılan vatandaşlık töreninde yemin ederek ABD vatandaşı oldu.