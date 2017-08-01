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İstediği kişiyle evlendirilmeyen genç otomobilden atladı

Konya'da bir genç, ailesinin istediği kişiyle evlenmesine izin vermeyince otomobilden atladı, ağır yaralandı.

01.08.2017 - 07:11
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Olay, saat 02.45 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Demirel, eşi Seher Demirel ve H.K. Meram ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nden kent merkezine gitmek için 06 JN 540 plakalı otomobil ile yola çıktı.

GİDEN OTOMOBİLDEN ATLADI

Arka koltukta tek başına oturan genç kız, henüz belirlenemeyen nedenle bir anda kapıyı açıp seyir halindeki otomobilden atladı. Yola düşen ve ağır yaralanan H.K. için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.K. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Genç kızın, ailesi tarafından sevdiği kişiye verilmediği için arabadan atladığı ileri sürüldü. Soruşturma sürüyor.

İstediği kişiyle evlendirilmeyen genç otomobilden atladı

İstediği kişiyle evlendirilmeyen genç otomobilden atladı VİDEO



İstediği kişiyle evlendirilmeyen genç otomobilden atladı

İstediği kişiyle evlendirilmeyen genç otomobilden atladı

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