İstek şarkı yüzünden dövülerek öldürüldü

Yetiş Akbulak, dün gece eğlenmek için gittiği barda, piyanistten şarkı isteğinde bulundu.

İŞLETMECİLER DÖVDÜ

Bir süre sonra istek şarkı konusunda Akbulak ile bar çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bar işletmecileri T.Y., M.P. ve H.Y. de olaya karışarak Akbulak'ı dövmeye başladı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Akbulak, aldığı darbelerle yere yığıldı ve hareketsiz kaldı. İşletmeciler Yetiş Akbulak'ı dışarı çıkarırken, devriye gezen polis ekipleri olayı görüp, müdahale etti. Polisin çağırdığı sağlık ekipleri geldiğinde Akbulak'ın öldüğü belirlendi.

İŞ YERİ SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, işletme sahipleri T.Y., M.P. ve H.Y.'yi gözaltına alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.