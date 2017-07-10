taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.871
USD
3,6071
EURO
4,1108
ALTIN
140,11
PETR
46,2200

İşten çıkarılınca kazmayla restoranı bastı

Bodrum'da 50 yaşındaki aşçı kadın, çalıştığı restoranda işten çıkarılınca restoranı harap etti.

10.07.2017 - 14:11
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Torba Mahallesi'ndeki Hoca'nın Yeri Garden Restoran'da, aşçı olarak çalışan H.B., iddiaya göre bir aylık deneme süresinin ardından işten çıkartıldı. H.B., bu sabah işten çıkartıldığı 54 yaşındaki iki çocuk annesi Fatma Kavcar'ın işlettiği restorana elinde kazma ile gelip, ortalığı savaş alanına çevirdi.

İşten çıkarılınca kazmayla restoranı bastı

Restoranın salon ve mutfak bölümündeki malzemeleri elindeki kazmayla vurarak parçalayan H.B., eline geçen ne varsa etrafa fırlattı. H.B., 20 dakika boyunca restorandaki masa, sandalye, dolap, bilgisayar, tabak, tencere, tava ve elektrikli mutfak aletlerine kadar pek çok eşyaya zarar verdi. H.B.'yi, olayı haber alarak gelen restoranın işletmecisi Fatma Kavcar'ın 32 yaşındaki oğlu Mehmet Kavcar dışarı çıkartarak, uzaklaştırdı. H.B.'nin yanında getirdiği kazma ise olay yerinde kaldı.

İşten çıkarılınca kazmayla restoranı bastı

40 BİN TL ZARAR VERDİ

Restoranın halini görünce şoke olan Fatma Kavcar, polisi arayıp şikayetçi oldu. Kavcar, olay yerine gelen polislere, H.B.'yi bir ay önce deneme amacıyla işe aldığını belirterek şunları söyledi:

"Kendisini tutarsız ve dengesiz hareketleri nedeni ile işten çıkardım. Bu süreçte kendisine maddi ve manevi çok yardım ettim. Ancak, buna rağmen işe gelmediği günler oldu. Haber de vermedi. Alkollü işe geldiği oluyordu. Tüm bu nedenlerle, kendisi ile çalışmayacağımı belirtip, hakkından fazla parayı vererek işten çıkardım ama böyle bir vefasızlığı, böyle bir hainliği yapabileceği aklıma gelmedi. Yaklaşık 40 bin TL civarında zararım var. Neyi gördüyse kırıp, dökmüş. Buzdolaplarına bilgisayarlara kadar zarar vermiş. Hakkında avukatımız aracılığı ile hukuki işlemleri başlattık. Halen yaşadığım şoku atlatabilmiş değilim."

“ÇOK SİNİRLİYDİM NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM”

Polis, olayın ardından H.B.'yi gözaltına aldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen H.B., buradaki ifadesinde, "Aşırı alkollüydüm. Hakaret edip, beni işten kovdu. Çok sinirliydim ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.

Soruşturma başlatan polis incelemelerini tamamladıktan sonra şahitlerin ifadesini aldı.

İşten çıkarılınca kazmayla restoranı bastı

İşten çıkarılınca kazmayla restoranı bastı

İşten çıkarılınca kazmayla restoranı bastı

İşten çıkarılınca kazmayla restoranı bastı

İşten çıkarılınca kazmayla restoranı bastı

İşten çıkarılınca kazmayla restoranı bastı

İşten çıkarılınca kazmayla restoranı bastı

İşten çıkarılınca kazmayla restoranı bastı

İlginizi Çekebilir
Akrabaları tacizle suçladığı babasını öldüren gence hapis
Kayseri’de yengesini, kız kardeşini ve halasını taciz ettiği iddiasıyla babasını tüfekle vuran genç 16 yıl hapis cezası aldı.
Osmangazi Köprüsü'nde intihar girişimi
Geçen yıl Temmuz ayından itibaren trafiğe açılan Osmangazi Köprüsü'ne çıkan bir kişi, vücudunu bıçakla keserek denize atladı.
Eşi öldürülen kadından sanığa: Çıkmasın bu delikten
Isparta'da öldürülen adamın eşi, cinayet sanığının en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.
Serinlemek için denize giren genç, Seyhan Nehri'nde boğuldu
Adana'da 22 yaşındaki Cumali Sığırcı, serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

92
Koray Çalışkan gözaltına alındı

Koray Çalışkan gözaltına alındı

291
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

0
Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

165
Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

175
Venezuela'da gösteriler devam ediyor

Venezuela'da gösteriler devam ediyor

41
İntihar eden üsteğmenin annesi: Kızıma kumpas kurdular

İntihar eden üsteğmenin annesi: Kızıma kumpas kurdular

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM