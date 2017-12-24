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İşten çıkarılınca minareye çıktılar

Bilecik'te iki işçi, çalıştıkları iş yerinden çıkarıldıkları ve ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu

AA | 24.12.2017 - 03:06..
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Pazaryeri ilçesinde, yeni bir firmanın montaj işi için Van'dan gelen Çetin Barut ve Bilen Değirmenci, Yüzbaşı Mahallesi Camisi'nin 51 metre yüksekliğindeki minaresine çıktı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine Kaymakam Bayram Sağır geldi.

İşten çıkarılınca minareye çıktılar

İŞTEN ÇIKARILDILAR, PARALARINI ALAMADILAR

İşlerine son verildiğini ve paralarını da alamadıklarını belirten işçiler, Sağır'a Van'dan 23 kişinin montaj için getirildiğini fakat sigortalarının yapılmadığını ve ücretlerinin verilmediğini anlattı.

İşten çıkarılınca minareye çıktılar

Bunun üzerine olay yerine firma yetkilisi çağrıldı ve işçilere paralarının ödeneceği sözü verildi.

Polis, minareye çıkarak 2 işçiyi aşağı indirdi.

Şahıslar, emniyete götürüldü.

İşten çıkarılınca minareye çıktılar

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