İstenmeyen mesajlara 20 bin lira ceza

İstenmeyen ve ticari reklam içeren elektronik mesajların engellenmesi amacıyla kurulan yeni sistemin detaylarını anlatan Tüfenkci, “Tek mesaj şikayeti için 5 ila 20 bin TL’ye kadar ceza kesilecek” dedi.

Gönderilen bir mesaja onay verilip verilmediğini anlamak için 2 yıl süre kaybedildiğini dile getiren Tüfenkci, “Artık mesaj gittiğinde, bakanlık bünyesindeki merkezi sistemde onay verilip verilmediği anlaşılacak” diye konuştu.

DÜZENLEME 1 ARALIK'TA YÜRÜRLÜKTE

Tüfenkci, TBMM’de bazı gazetecilerle sohbetinde, artık ticari elektronik iletilere ilişkin süreçlerin tek bir platform üzerinden yönetilebileceğini anlattı. Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) üzerinden bildirimde bulunma zorunluluğu getirildiğini vurgulayan Tüfenkci, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kişilere 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası verileceğini kaydetti.

Tüfenkci, “Bu yeni sistem elektronik ticaretin gelişiminin izlenebilmesine ve değerlendirilebilmesine imkan sağlayacak. Sitelerin gerçek sahiplerine ulaşılabilmesi noktasındaki sıkıntılar çözülecek. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ni 1 Aralık’ta hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.