İstifa eden Edip Uğur Sözcü'ye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metal yorgunluk gerekçesiyle istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Edip Uğur, pazartesi günü yaptığı açıklamayla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.

AĞLAYARAK İSTİFASINI VERDİ

Ağlayarak istifasını açıklayan Edip Uğur, AK Parti'de de siyaset yapmayacağını sözlerine ekledi.

İLK RÖPORTAJ SÖZCÜ'YE

İstifanın ardından muhalif basın tarafından yere göğe sığdırılamayan Edip Uğur, ilk röportajını Sözcü gazetesine verdi.

Tehdit iddialarıyla ilgili konuşan Uğur, "O tehditler elbette ölüm düzeyinde değildi. Ama ayrıntı vermek istemiyorum. Yargıya gitmeyi de düşünmüyorum." diye konuştu.

Ahmet Edip Uğur istifa etti VİDEO