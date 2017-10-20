İstifası beklenen Recep Altepe: Görevimin başındayım

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, Bosna Hersek’ten İstanbul’a geldi.

Atatürk Havalimanı’nda açıklama yapan Altepe, istifa iddialarıyla ilgili soruya, “Ben o konuyla ilgili bir şey demedim. Herhangi bir şey diyecek durumum da yok. Biz işimize devam ediyoruz” dedi.

BAŞBAKAN GÖRÜŞECEK

Ankara ve Balıkesir ile birlikte Bursa'da da görev değişiminin yaşanacağını işaret eden Erdoğan, bu durumun Başbakan Binali Yıldırım tarafından Recep Altepe'ye iletileceğini belirtmişti.

BURSA'DA RİZELİ LİSTESİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde işe giren 25 kişinin de doğum yerinin Rize olması eleştirilere neden olmuştu.