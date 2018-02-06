İstiklal Caddesi yenilendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen İstiklal Caddesi Altyapı ve Üstyapı ve Çevre Düzenlemesi ve Nostaljik Tramvay Raylarının Yenilenmesi çalışması 2018 itibariyle tamamlandı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çalışmaların ardından İstiklal Caddesi’nin ortaya çıkan yeni yüzü ve yeniden hizmete başlayan İstanbul’un simgelerinden olan Nostaljik Tramvay havadan görüntülendi. Görüntülerde her gün yerli ve yabancı çok sayıda vatandaşın akın ettiği İstiklal Caddesi’nde yenilenen alanlar ve tramvay için oluşturulan yeşil yol gözler önüne serildi.

2016 yılı Aralık ayında başlayan altyapı iyileştirme çalışmaları sonucunda caddeye titreşim sönümleyici elastomer (kauçuk) malzemelerle desteklenmiş yeni tramvay hattı rayları monte edildi.

Yeni haliyle İstiklal Caddesi havadan görüntülendi

Bu sayede titreşimden kaynaklı kırılmaların engellenmesi hedeflenirken caddede bugüne kadar karışık akan yağmursuyu ve kanalizasyon hatları da ayrıldı. Kurulan yeni altyapı sistemiyle İstiklal Caddesi’nde meydana gelecek herhangi bir arıza ya da yeni tesisat döşenmesi gereken durumlarda çalışmalar açık kazı yapılmadan gerçekleştirilebilecek.

Caddedeki çalışmaların tamamlanmasıyla İstiklal Caddesi’ne gelen çok sayıda vatandaş da rahat bir nefes aldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da caddede yapılan çalışmalar sonucu ilçenin temizlenen çehresiyle vatandaşları ağırlamasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

"BEYOĞLU’NUN TEMİZLENMİŞ ÇEHRESİYLE ÖN PLANA ÇIKMIŞ OLMASI BİZİ MUTLU EDİYOR"

İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu caddenin yeni bir çehreye kavuştuğunu dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "İstiklal Caddesi’nin bitmiş olması Beyoğlu’nun yeniden temizlenmiş çehresiyle ön plana çıkmış olması bizi ayrıca mutlu ediyor, meydan giderek kendisini buluyor. Yerli ve yabancı turistler gruplar halinde buraya gelmeye başladılar, rehberler çok mutlu. Merak eden, burayı görmek isteyen İstanbul’un değişik taraflarından çıkıp gelip eleştirel gözle de beğeni gözüyle de görmek isteyen çok fazla gruplar görüyorum. Hepsi mutlu yapılan işten memnun." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf kaynak: İBB

"CADDENİN YENİ HALİ GÜZEL OLMUŞ"

Taksim Meydanı’nda devam eden çalışmaların sonucunda ortaya çok temiz bir meydanın çıktığını belirten Yüksel Çadırcı, "Nostaljik tramvaya binmedim biraz sonra bineceğim ama çok memnun oldum. Olmaması Taksim için büyük bir kayıp olurdu. Taksim’e tekrar kazandırdıkları için gerçekten çok memnun oldum. Caddenin yeni hali güzel olmuş, yapılmasına değmiş." diye konuştu.