İstiklal Caddesi'nde ağaçlandırma çalışmaları başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde ağaçlandırma çalışması başlattı. İlk etapta bölgeye saksı içerisinde 18 adet manolya ağacı yerleştirildi.

TARİHİ CADDEYİ MANOLYA AĞAÇLARI SÜSLEYECEK

Sabahın erken saatlerinde Taksim meydanına gelen İBB ekipleri, saksı içerisinde 8 adet manolya ağacı yerleştirdi. Ekipler daha sonra Ağa Cami ve Galatasaray Lilesi önüne de 10 ağaç yerleştirdi. İlk etapta toplam 18 ağaç bölgeye yerleştirilirken, İstiklal Caddesi’nin daha birçok noktasının da ağaçlandırılacağı öğrenildi.

HER MEVSİM YEŞİL KALACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada “1350 metrelik tarihi caddeye 24 adet saksı ağaç yerleştirilecek. Bu kapsamda, İstiklal Caddesi’nin Taksim Meydanı’na bağlandığı noktaya da 8 adet saksı ağaç konulacak. 4 farklı türde ağacın yerleştirileceği saksılar, tarihi caddeyi yeşillendirirken, modern ve özgün tasarımlarıyla Beyoğlu’nun estetiğine de katkı sağlayacak. Taksim Meydanı, Ağa Cami Önü, Galatasaray Meydanı, Odakule ve Tünel Meydanı’nı kapsayan çalışma kapsamında, 20 metre arayla saksılar yerleştirilecek. Ağaç türleri defne gibi her daim yeşil kalacak türlerden seçildi.” dedi.